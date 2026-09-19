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Novi Beograd je u prvom kolu nadigrao Strazbur, pa je tako kolo pre kraja osigurao svoje mesto u elitnom takmičenju ove sezone.

Duel sa domaćinom Oradeom, u trećoj rundi, za Novi Beograd neće imati takmičarski značaj. Meč protiv Špandaua obeležila je izuzetno egikasna igra u prvoj četvrtini na obe strane. Ipak, izabranici trenera Zorana Bajića su u nastavku zaigrali mnogo agresivnije u odbrani, što im je donelo osetnije vođstvo.

Krajem treće deonice Novi Beograd je došao do šest golova prednosti (18:12), pa je pitanje pobednika praktično bilo rešeno. 

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bili su Vasilije Martinović i Viktor Urošević sa po četiri gola, dok je Miroslav Perković postigao tri.

Duel poslednjeg kola u grupi između Novog Beograda i Oradee na programu je sutra od 11.30.

(Beta)

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir