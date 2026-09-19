NOVI BEOGRAD U ELITI: Špandau pao sa 21:14, Srbija ima predstavnika u Ligi šampiona
Novi Beograd je u prvom kolu nadigrao Strazbur, pa je tako kolo pre kraja osigurao svoje mesto u elitnom takmičenju ove sezone.
Duel sa domaćinom Oradeom, u trećoj rundi, za Novi Beograd neće imati takmičarski značaj. Meč protiv Špandaua obeležila je izuzetno egikasna igra u prvoj četvrtini na obe strane. Ipak, izabranici trenera Zorana Bajića su u nastavku zaigrali mnogo agresivnije u odbrani, što im je donelo osetnije vođstvo.
Krajem treće deonice Novi Beograd je došao do šest golova prednosti (18:12), pa je pitanje pobednika praktično bilo rešeno.
Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bili su Vasilije Martinović i Viktor Urošević sa po četiri gola, dok je Miroslav Perković postigao tri.
Duel poslednjeg kola u grupi između Novog Beograda i Oradee na programu je sutra od 11.30.
(Beta)