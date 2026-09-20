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Slovenački skijaš skakač i aktuelni osvajač Svetskog kupa Domen Prevc na spektakularan je način otvorio svoju letnju sezonu.

Na prvom takmičenju Celinskog kupa u austrijskom Stamsu napravio je neverovatan skok od čak 121,5 metara i postavio novi rekord skakaonice Brunentalšanze.

1/7 Vidi galeriju Domen Prevc Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Prevc se nakon prve serije nije mogao nadati ovakvom raspletu. Nakon skoka od 96 metara zauzimao je tek 28. mesto i jedva se plasirao u finalnu seriju.

A onda je usledio pravi spektakl.

U drugoj seriji Slovenac je poleteo čak do 121,5 metara, čime je za 8,5 metara popravio dotadašnji službeni rekord skakaonice, koji je držao Japanac Rjoju Kobajaši sa 113 metara.

Posebno impresivan je podatak da je Prevc u finalnoj seriji bio 6,5 metara duži od drugoplasiranog po daljini.