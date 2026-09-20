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U 43. godini života, bivša reprezentativka Srbije zvanično je potpisala za 19. klub u karijeri, pošto je dogovorila saradnju sa timom iz Bosne i Hercegovine, ekipom Jedinstva iz Brčkog.

Iskusna srednja blokerka je prve korake napravila u Crvenoj zvezdi još 2000. godine, nakon čega je izgradila zavidnu internacionalnu karijeru. Slađana je nastupala za francuski Albi, švajcarski Volero iz Ciriha, špansku Mursiju, a nosila je i dresove evropskih velikana poput Modene i Galatasaraja. Na domaćoj sceni branila je boje Kolubare i Partizan Vizure.

1/16 Vidi galeriju Slađana Erić Foto: Printskrin/Instagram

Zanimljivo je da joj ovo neće biti prvi boravak u Brčkom, pošto je za Jedinstvo već nastupala u sezoni 2015/16. Nakon toga ponovo je igrala za Vizuru i TENT, a bogatu biografiju obogatila je i epizodama u ruskom Saratovu i kineskom Liaoningu. Pre odlaska u solunski Aris, gde je provela prošlu sezonu, igrala je i za Ub, subotički Spartak, izraelski Makabi iz Haife, kao i kiparski Apolon iz Limasola.

"Htela sam da završim karijeru i da se okrenem drugim stvarima u životu. Imala sam razne poslovne ponude, neke potpuno nevezane za odbojku, neke u vezi sa odbojkom. Završila sam i školu za trenere, vagala sam i razmišljala šta je najbolja opcija. Ipak, sve vreme su me zvali i raspitivali se da li sam i dalje zainteresovana da igram, ne samo iz Srbije. To mi je stvaralo utisak da bih možda i mogla da produžim karijeru za još jednu godinu", rekla je Slađana još prošle godine.