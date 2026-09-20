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Evropske univerzitetske igre u borilačkim sportovima, održane od 12. do 17. septembra u Tirani, ostale su u senci skandala oko uslova smeštaja, nakon što je francuski džudista Paskal Oer na društvenim mrežama objavio video koji je razotkrio katastrofalno stanje u kom su boravili takmičari.

Oer je na svom Instagram profilu podelio snimak pod nazivom „Kako sportisti provode dan na EUSA 2026 u Albaniji”, prikazavši uslove koji nisu ni blizu minimuma sportskih standarda.

- Јoš uvek nemam reči za ono što sam video poslednjih dana. Ne treba nam mnogo, ali osnovna higiјena bi trebalo da bude minimum. Ovo niјe bilo samo odvratno, već i opasno po zdravlje svih sportista i trenera koјi učestvuјu na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Tirani, u Albaniјi - napisao je Paskal Oer, uz snimljene dokaze.

Na šokantnim kadrovima vidi se buđ koja se širi po zidovima, zapuštena i prljava WC šolja, isprljani podovi, buđav dušek, ali i kupatilo u kom uopšte ne postoji glava tuša.

Ništa bolja situacija nije bila ni sa ishranom, francuski borac je prikazao pokvarena jaja i obrok skromnog kvaliteta koji je na kraju podelio sa psom lutalicom, izazvavši lavinu zgroženih reakcija sportske javnosti.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot