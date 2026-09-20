Slušaj vest

Ngetič je trku završila za sat i 5,15 minuta, čime je za jednu sekundu popravila prethodni rekord koji je držala njena sunarodnica Peres Džepčirčir, postavljen prilikom osvajanja svetske titule 2020. godine.

"Moj trener je verovao u mene i rekao mi da mogu to da uradim, da mogu da osvojim zlatnu medalju. Veoma sam srećna i zahvalna što sada držim i svetski rekord u polumaratonu", rekla je 25-godišnja Ngetič, a preneo Bi Bi Si (BBC).

1/7 Vidi galeriju Humanoidni roboti srušili granice izdržljivosti Foto: printscreen YT

Ngetič je u aprilu 2025. postavila i svetski rekord na 10 kilometara u konkurenciji žena rezultatom 29:27, dok je godinu ranije u Valensiji istrčala 28:46 u mešovitoj trci, postavši prva žena koja je tu distancu prešla za manje od 29 minuta.

"Razgovaraću sa trenerom o onome što me čeka. Znam da se 2027. vraćam na stazu zbog Svetskog prvenstva. Moj san je da osvojim zlato na stazi. To je jedino zlato koje mi nedostaje", dodala je Ngetič.

U muškoj konkurenciji pobedio je Šveđanin Andreas Almgren u vremenu 58:06 minuta, čime je za 35 sekundi popravio sopstveni evropski rekord.