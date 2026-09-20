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Akosta je pobedio rezultatom 42:16,996 minuta i tako stigao do svoje prve pobedi u kraljevskoj klasi.

Drugo i treće mesto su zauzeli vozači Aprilije Horhe Martin i Marko Beceki. Martin je bio drugi sa 1,017 sekundi zaostatka, a treći Beceki sa 1,209 sekundi zaostatka za pobednikom.

Četvrto mesto zauzeo je Oi Oguara iz Trekhausa, peti je bio vozač Dukatija Mark Markse, a šesti Bred Binder iz KTM-a.

Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja bio je sedmi, a osmo mesto zauzeo je Fermin Aldeger iz Gresinija.

Martin je zadržao vođstvo u generalnom sa 306 bodova, drugi je Mark Markes sa 294 boda, a treći Baceki sa 264 boda.

Naredna trka vozi se 4. oktobra za Veliku nagradu Japana.

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Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže