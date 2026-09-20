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Vasilije Martinović na utakmici Srbija - Japan na SP u Singapuru

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Vaterpolisti Novog Beograda trijumfalno su okončali kvalifikacioni turnir za plasman u Ligu šampiona, koji se prethodna dva dana igrao u Rumuniji.

Novobeograđani su u trećem kolu savladali domaćina Oradeu sa 11:10 (4:1, 3:3, 4:3, 0:3), a prethodno su bili bolji od Špandaua i Strazbura.

1/5 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Izabranici trenera Zorana Bajića ubedljivo su osvojili prvo mesto sa maksimalnih devet bodova i potpuno zasluženo i ove sezone biće učesnici elitnog takmičenja u kome će igrati i drugoplasirana Oradea.

Novi Beograd od starta meča nametnuo je svoj ritam i polovinom druge četvrtine već je imao četiri gola prednosti (5:1).

Sa zalihom od četiri pogotka Novobeograđani su ušli i u poslednji kvartal u kome došlo do manjeg opuštanja. To je Oradea uspela da iskoristi i sa tri uzastopna pogotka priđe na gol zaostatka, ali ne i da napravi preokret.

U ekipi Novog Beograda ponovo je najefikasniji bio Vasilije Martinović sa četiri pogotka, dok je dva gola postigao Miloš Ćuk.

Žreb za grupnu fazu Lige šampiona biće održan u ponedeljak 21. septembra.