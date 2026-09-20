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Odbojkaši Brazila ponovo su prvaci Južne Amerike, pošto su u finalu kontinentalnog šampionata savladali Argentinu sa 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Brazil je tako stigao do čak 34. titule prvaka Južne Amerike, a trijumf mu je doneo i plasman na Olimpijske igre 2028. godine.

Ipak, veliko slavlje u dvorani „Marakanazinjo“ ubrzo je zasenio incident. Posle poslednjeg poena Darlan je gestikulirao prema Argentincima, što je shvaćeno kao provokacija.

Loser je odmah krenuo ka Brazilcu, a ubrzo su se u raspravu uključili i ostali igrači. Lukareli je prvi reagovao, a u opštem metežu našao se i legendarni trener Bernardo Rezende. Umesto velikog slavlja, završnica meča pretvorila se u pravi haos.

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