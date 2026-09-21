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Ćirković će se u četvrtfinalu boriti protiv Turkinje Buse Nas Čakiroglu.

U četvrtfinale kategorije do 70 kilograma plasirala se srpska bokserka Milena Matović, koja je u osmini finala pobedila Francuskinju Maeli Rišol.

Matović će se u četvrtfinalu sastati sa Holanđankom Lunom Belo.

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot