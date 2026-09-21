Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u četvrtfinale kategorije do 54 kilograma na Evropskom prvenstvu u Sofiji, pošto je danas u osmini finala pobedila Ukrajinku Inu Statkevič
EVROPSKO PRVENSTVO
KREĆU U BORBU ZA MEDALJU: Srpske bokserke Sara Ćirković i Milena Matović u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Sofiji
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Ćirković će se u četvrtfinalu boriti protiv Turkinje Buse Nas Čakiroglu.
U četvrtfinale kategorije do 70 kilograma plasirala se srpska bokserka Milena Matović, koja je u osmini finala pobedila Francuskinju Maeli Rišol.
Matović će se u četvrtfinalu sastati sa Holanđankom Lunom Belo.
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