Slušaj vest

Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo je danas 35. mesto u disciplini individualni hronometar na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Montrealu.

Ilić je stazu dugačku 39,2 kilometra prešao za 48:33,65 minuta, vozeći prosečnom brzinom od 48,434 kilometra na čas.

Biciklizam 2026 Foto: Biciklistički savez Srbije

Zlatnu medalju je, četvrti uzastopni put, osvojio Belgijanac Remko Evenepul sa vremenom od 44:53,13 minuta, vozeći prosečnom brzinom od 52,4 kilometra na čas.

Srebro je pripalo Italijanu Filipu Gani sa 57 sekundi zaostatka, dok je bronzu osvojio Francuz Pol Segsas sa minut i 13 sekundi zaostatka.

Ne propustiteOstali sportoviŠPANAC BRILJIRAO NA VUELTI: Enrik Mas pobednik devete etape
Enrik Mas
Ostali sportoviPAO I SLOMIO KLJUČNU KOST, SADA JE SAOPŠTIO UŽASNE VESTI! Poznati sportista završio sezonu zbog užasne povrede! Moraće da preskoči i Svetsko prvenstvo...
screenshot-1.jpg
Ostali sportoviDUŠAN RAJOVIĆ OSVOJIO ZELENU MAJICU: Reprezentativac Srbije pobedio i na drugoj etapi u trci u Turskoj
2936173-dusanrajovicfotocorratektimtviternalog-ls-1.jpg
Ostali sportoviPOBEDA RAJOVIĆA U TURSKOJ: Naš as briljirao na deonici dugoj 114 kilometara
dusan-rajovic-yvanicna-fejsbuk-stranica-corrratec-team.jpg

00:20
Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir