Zlatnu medalju je, četvrti uzastopni put, osvojio Belgijanac Remko Evenepul
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SVETSKO PRVENSTVO: Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo 35. mesto u disciplini individualni hronometar
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Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo je danas 35. mesto u disciplini individualni hronometar na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Montrealu.
Ilić je stazu dugačku 39,2 kilometra prešao za 48:33,65 minuta, vozeći prosečnom brzinom od 48,434 kilometra na čas.
Biciklizam 2026 Foto: Biciklistički savez Srbije
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Zlatnu medalju je, četvrti uzastopni put, osvojio Belgijanac Remko Evenepul sa vremenom od 44:53,13 minuta, vozeći prosečnom brzinom od 52,4 kilometra na čas.
Srebro je pripalo Italijanu Filipu Gani sa 57 sekundi zaostatka, dok je bronzu osvojio Francuz Pol Segsas sa minut i 13 sekundi zaostatka.
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