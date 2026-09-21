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Odbojkaška reprezentacija Srbije započinje učešće u nokaut fazi Evropskog prvenstva.

Protivnik je selekcija Slovenije koja je u grupi A zauzela drugu poziciju, dok je sa druge strane Srbija u grupi C osvojila treće mesto sa skorom od tri pobede i dva poraza.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Utakmica osmine finala Evropskog prvenstva u odbojci Srbija – Slovenija igra se u ponedeljak 21. septembra od 21 čas u dvorani Palavela u Torinu, a direktan prenos je obezbeđen na kanalima RTS i Arena Sport.

Pobednik ovog meča će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Belgija – Češka.