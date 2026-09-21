Večeras Srbija igra protiv Slovenije za četvrtfinale EP u odbojci, ali šanse za pobedu su prema kladionicama veoma male.
Ostali sportovi
SRBIJA VEĆ ISPALA SA EP U ODBOJCI?! Isplivali neverovatni podaci - Slovenci viđeni u četvrtfinalu
- Šanse Srbije za pobedu nad Slovenijom u osmini finala EP u odbojci procenjuju se kao minimalne, prema kvotama kladionica.
- Kvota na Srbiju je 4,35, dok Slovenija ima 1,22, što joj daje gotovo 80 odsto šansi po proceni.
- Meč Srbija - Slovenija počinje večeras u 21 čas.
Slušaj vest
Šanse Srbije da pobedi večeras Sloveniju u meču osmine finala EP u odbojci su - minimalne.
Bar ako je verovati procenama kladionica. Naime, kvota na pobedu Srbije iznosi čak 4,35, dok trijumf Slovenaca plaća samo 1,22.
Prevedeno u jezik procenata šanse Slovenije su gotovo 80 odsto da će izaći kao pobednik iz ovog meča.
Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia
Vidi galeriju
Naravno, to je "papir", a videćemo šta kaže teren.
Utakmica Srbija - Slovenija počinje večeras u 21 čas.
Reaguj
Komentariši