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Šanse Srbije da pobedi večeras Sloveniju u meču osmine finala EP u odbojci su - minimalne.

Bar ako je verovati procenama kladionica. Naime, kvota na pobedu Srbije iznosi čak 4,35, dok trijumf Slovenaca plaća samo 1,22. 

Prevedeno u jezik procenata šanse Slovenije su gotovo 80 odsto da će izaći kao pobednik iz ovog meča.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Naravno, to je "papir", a videćemo šta kaže teren. 

Utakmica Srbija - Slovenija počinje večeras u 21 čas.

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