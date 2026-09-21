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Ženska rukometna reprezentacija Srbije počela je u Kruševcu pripreme za EHF nedelju i turnir "Trofej Makedonije", koji se igra u Ohridu.

Rukometašice Srbije će u Kruševcu boraviti do srede. Zbog obaveza u evropskim takmičenjima, igračice Crvene zvezde i Naise ovog puta nisu sa državnim timom.

"Ove pripreme su prva prilika za pripreme za predstojeći šampionat Evrope. U kombinovanom smo sastavu, ali sve devojke koje su na pripremama zaslužuju mesto i imaće priliku da kroz tri treninga i tri odlične utakmice na turniru u Ohridu prikažu znanje i spremnost. Imaće šansu da se izbore za svoje mesto u reprezentaciji. U ovom trenutku želim da u državnom timu budu ratnice koje će dati sto odsto sebe u svakom trenutku", izjavila je selektorka Srbije Sandra Kolaković, preneo je Srpski rukometni savez.

"U ovom trenutku nemamo izrazite pojedinke koje bi nas vodile ka cilju, nego imamo tim i moramo da igramo ekipno i da savladamo svaku prepreku. Radićemo na odbrani, kontranapadu i vraćanju u odbranu. Za napad nećemo imati vremena, ali sve dovjke rade u svojim klubovima i mogu da prepoznaju situacije i deluju pravovremeno", dodala je selektorka Srbije.

U Ohridu će, pored domaćina turnira i Srbije, učestvovati još rukometašice Crne Gore i Hrvatske.

"Očekuju nas tri odlične utakmice protiv odličnih ekipa koje igraju različite stilove rukometa. Glavni cilj je da damo sve od sebe i znam da će svaka devojka na terenu biti spremna da ispuni zadatke", istakla je Kolaković.

Na spisku igračica se nalaze - golmani: Marija Simić, Aleksandra Šarac, Ivona Grujičić; leva krila: Jana Stanković, Nikolina Bulatović; desna krila: Zorica Ranković, Mia Nedeljković, Dunja Radević; pivotmeni: Katarina Mančić, Tamara Kojić, Jelena Knežević; bekovi: Sara Radović, Aleksandra Vasić, Milica Otašević, Leana Milosavljević, Milica Ignjatović i Anja Vujnović.