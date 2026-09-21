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Ahmed Krnjić u Novi Pazar ne dolazi samo po novu pobedu. U glavnoj borbi Balkan Boxinga 12, 26. septembra na Gradskom trgu, čeka ga Ali Kijdin, a na stolu će biti WBC International Silver pojas u teškoj kategoriji.

Na prvi pogled, još jedna borba za titulu. Kada se malo zagrebe ispod površine, priča je ipak zanimljivija.

Gde se uopšte nalazi taj pojas u WBC svetu?

Odgovor nije baš jednostavan. Pogotovo zato što se u profesionalnom boksu često koriste nazivi Silver, International i International Silver, pa sve to ljubitelju sporta koji nije svakodnevno u ovoj priči može da deluje kao jedno te isto.

Nije.

WBC ima nekoliko različitih međunarodnih titula, a Silver i International Silver vode se kao zasebne kategorije.

U teškoj kategoriji trenutno je Efe Ajagba Silver šampion, Andrij Novicki drži International titulu, dok je Murad Alijev poslednji osvajač International Silver pojasa.

I upravo je Alijev zanimljiv za Krnjićevu priču.

Francuz je u maju ove godine u Oberhauzenu savladao Rafaela Akpeđiorija i osvojio WBC International Silver u teškoj kategoriji. Nekoliko meseci kasnije, isti pojas ponovo je na stolu – ovog puta u Novom Pazaru, u meču Krnjića i Kijdina.

Dakle, nije reč o tituli koja je napravljena posebno za ovaj događaj. Pojas je već imao svog šampiona, a sada će dobiti novog vlasnika.

WBC Silver titule postoje od 2010. godine i tokom prethodnih godina držala su ih velika imena svetskog boksa. Saul Kanelo Alvarez, Džoš Tejlor, Kalum Smit i Amir Kan samo su neki od boksera koji su u svojim karijerama osvajali Silver titule.

To dovoljno govori da ovaj pojas nije zamišljen kao ukrasni dodatak uz meč.

Važna stvar koju ne treba mešati.

Krnjić se ne bori za obični WBC International, već za WBC International Silver.

A to nije isto.

Kod obične WBC International titule postoji jasno pravilo prema kojem osvajaču pripada mesto među prvih 15 rangiranih boksera.

Kod International Silver pojasa takva automatska garancija ne postoji.

Najbolji primer je upravo prethodni šampion.

Murad Alijev je nosio WBC International Silver pojas, ali se na WBC rang-listi nije nalazio među prvih 15 teškaša.

Pojas ima težinu

Krnjić već ima iskustvo borbi pod WBC okriljem. Na "WBC Grand Prix" turniru u Rijadu stigao je do finala teške kategorije, gde je poražen od Argentinca Kevina Ramireza.

Posle prvog poraza u karijeri nije dugo čekao na novu priliku.

Vratio se u ring i nokautom u drugoj rundi savladao Bojana Čestića, a sada mu se otvorila mogućnost da osvoji WBC titulu.

I to pred publikom u Novom Pazaru.

Krnjić je uoči meča govorio i o mogućem napretku na WBC rang-listi, uz procenu da bi mu osvajanje pojasa moglo pomoći da se približi Top 20.

Pre svih računica o tome gde bi Krnjić mogao da se nađe posle 26. septembra, moraće da reši čoveka koji stoji preko puta njega.

Ali Kijdin ima profesionalni skor 16-6 i čak 15 pobeda nokautom. Nije, dakle, reč o bokseru koji dolazi u Novi Pazar samo da popuni kard.

Postoji i jedna zanimljiva veza sa "WBC Grand Prixom".

Kijdin je već boksovao za ovaj pojas. Pre dve godine sastao se sa Davideom Britom, bokserom protiv kojeg je Krnjić kasnije nastupao na "WBC Grand Prixu". Kijdin je taj meč izgubio jednoglasnom odlukom posle deset rundi.

Sada se vraća po novu priliku.

I zato će 26. septembra u Novom Pazaru biti jasno i nešto više od toga ko je bolji između Krnjića i Kijdina.

Jedan od njih postaće novi vlasnik WBC International Silver pojasa u teškoj kategoriji.

Krnjić neće osvajanjem automatski postati kandidat za svetsku titulu. Neće dobiti ni garantovanu poziciju među 15 najboljih WBC teškaša.

Ali ako pobedi, dobiće nešto što se u profesionalnom boksu ne dobija svakog dana – konkretnu WBC titulu, pobedu nad iskusnim protivnikom i novi rezultat koji može da promeni način na koji će se na njega gledati u nastavku karijere.

A za boksera koji je već stigao do finala "WBC Grand Prixa", to je sasvim dovoljno da se 26. septembar ne posmatra samo kao još jedan datum u kalendaru.

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