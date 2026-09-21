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Završeno je i 5. kolo šahovske Olimpijade u Samarkandu, a srpske reprezentacije imale su različit učinak.

Ženska reprezentacija Srbije je odigrala veoma zahtevan meč protiv tradicionalno neugodnog protivnika – selekcije Azerbejdžana.

Rani problemi nakon otvaranja na pozicijama Elif Mehmed i Srdanović u velikoj meri odredili su dalji tok meča. Ipak, naše reprezentativke nisu odustajale i do samog kraja vodile su veliku borbu.

Foto: Šahovski savez Srbije

Teodora Injac i Alina Bivol uspele su da izgrade dobre i perspektivne pozicije, ali se u konačnom bilansu na njihovim tablama nije moglo više od remija. Azerbejdžanke su uspele da sačuvaju prednost i na kraju odnesu pobedu.

Sa druge strane, muška reprezentacija Srbije opravdala je ulogu favorita protiv oslabljene selekcije Kube i slavila rezultatom 3:1.

Od samog početka bilo je jasno u kom će se smeru meč razvijati. Nije se postavljalo pitanje pobednika, već samo kojim rezultatom će Srbija slaviti.

Prvi je otpor Kubanaca slomio Predke na drugoj tabli, dok je Ivic na trećoj remizirao. U tom trenutku Inđić i Maksimović ostali su da igraju, obojica u boljim pozicijama.

Maksimović je potom uspeo da materijalizuje prednost i donese Srbiji treći poen, dok je Inđić ostao poslednji za tablom. Uprkos boljoj poziciji, nije uspeo da dođe do pobede, pa je njegova partija završena remijem.

Tako je Srbija upisala sigurnu pobedu od 3:1 i uspešno završila peto kolo Olimpijade u Samarkandu.