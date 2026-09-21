Vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda saznali su rivale u Ligi šampiona. Proverite ko su timovi protiv kojih će se boriti.
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RADNIČKI I NOVI BEOGRAD DOBILI RIVALE U LIGI ŠAMPIONA: Evo na koga "udaraju" srpski klubovi
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Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće u grupi B Lige šampiona protiv Pro Reka, Breše i Oradee, dok će Novi Beograd biti u grupi C sa Barselonetom, zagrebačkom Mladosti i splitskim Jadranom, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.
U grupi A se nalaze Hanover, Jadran iz Herceg Novog, Olimpijakos i Sabadelj, dok će u grupi D igrati Marsej, Ferencvaroš, Panatinaikos i Steaua.
Takmičenje u Ligi šampiona počinje 6. oktobra.
Prema sistemu takmičenja po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe izboriće prolaz u četvrtfinalnu TOP 8 fazu, koja će se igrati u dve grupe po dvokružnom bod sistemu, a po dva najbolja tima plasiraće se na Fajnal-for LŠ.
Završni turnir LŠ održaće se od 12. do 15. maja u Beogradu na bazenu SC "11. april".
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