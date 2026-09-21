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Rvačka reprezentacija Srbije osvojila je pet medalja na međunarodnom turniru Valamar kup u Poreču.

Rvačka reprezentacija Srbije je, u sklopu priprema za predstojeće seniorsko Svetsko prvenstvo, koje se održava u Astani, učestvovala na izuzetno jakom turniru u Poreču.

Srpski rvači su u konkurenciji 18 reprezentacija i preko 120 takmičara zabeležili izuzetno dobro rezultate osvojivši ukupno pet medalja i tako ulili dodatni optimizam pred planetarni šampionat koji je u Kazahstanu na programu od 24. oktobra do 1. novembra.

U ženskoj konkurenciji Milica Perović i Evelin Ujhelji su osvojile zlatne medalje, dok su Maša Perović i Jana Petrović bile pete što im je u ekipnom plasmanu donelo treće mesto.

Kod rvača grčko-rimskim stilom Viktor Nemeš, Luka Katić i Miloš Perović osvojili su bronzana odličja.

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Aleksandar Kareljin, rvanje, rvač Izvor: Kurir