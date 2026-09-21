Belgija je sedmi učesnik četvrtfinala
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BELGIJA ČEKA SRBIJU ILI SLOVENIJU: Belgijanci posle preokreta izbacili Češku! Traži se poslednji učesnik četvrtfinala
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Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva.
Belgijanci su u Torinu posle preokreta savladali Češku sa 3:1, po setovima 20:25, 26:24, 25:14, 25:15.
Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia
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Belgija je sedmi poznati četvrtfinalista, a tu čeka pobednika meča Srbija - Slovenija.
Parovi četvrtfinala
Poljska - Nemačka
Francuska - Rumunija
Italija - Finska
Belgija - Srbija / Slovenija
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