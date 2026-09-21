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Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Belgijanci su u Torinu posle preokreta savladali Češku sa 3:1, po setovima 20:25, 26:24, 25:14, 25:15.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

 Belgija je sedmi poznati četvrtfinalista, a tu čeka pobednika meča Srbija - Slovenija.

Parovi četvrtfinala

Poljska - Nemačka

Francuska - Rumunija

Italija - Finska

Belgija - Srbija / Slovenija

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