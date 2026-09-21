Slušaj vest

Navijači Partizana dobili su još jednu priliku za odlazak na utakmice i podršku timu u omiljenim crno-belim bojama.

Posle gotovo čitave decenije, Hokej klub Partizan je formirao seniorski tim.

I već na startu je napravio sjajan uspeh.

Crno-beli su u Ledenoj dvorani hale "Aleksandar Nikolić" u Beogradu u prvom kolu regionalne IHL lige savladali Zagreb sa 3:1.

Utakmicu su obeležila dva gola domaćih sa igračem manje na ledu i sigurno veče golmana Rostislava Efremova, koji je odbranio 26 od 27 šuteva.

Prvi gol pao je u 17. minutu, i to u neobičnim okolnostima. Partizan je izdržavao ekipnu kaznu zbog previše igrača na ledu, ali je Mateja Popović, uz asistencije Janka Alijevića i Petra Pećerića, pogodio sa igračem manje i doneo domaćima vođstvo od 1:0.

U drugoj trećini Slaven Pećerić je u 28. minutu, na dodavanje Nikite Shatskiya, povisio na 2:0, što se na kraju pokazalo kao pobedonosni gol. Zagreb je brzo odgovorio: samo sekund nakon isteka kazne Petra Pećerića, Filip Svjetličić je uz asistencije Bruna Zovka i Tina Alića smanjio na 2:1 i vratio neizvesnost u utakmicu.

U poslednjoj trećini gosti su pojačali pritisak i uputili 12 šuteva na gol domaćih, ali je Efremov ostao nesavladan. Završnica je bila napeta: nakon isključenja Dejana Milovanovića, nepuna tri minuta pre kraja, Zagreb je uzeo tajm-aut, a zatim golmana zamenio šestim igračem u polju. Rizik se nije isplatio. Srdjan Subotić je 54 sekunde pre kraja, bez asistencije, pogodio prazan gol, ponovo sa igračem manje, i postavio konačnih 3:1.

Partizan je bio bolji i u šutevima, 37:27. Kod gostiju je Karlo Bujanić sakupio 35 odbrana, a Zagreb uprkos pet igara sa igračem više nije postigao gol tokom trajanja kazni.

Strelci: 1:0 Mateja Popović (Alijević, P. Pećerić, 16:05, SH), 2:0 Slaven Pećerić (Shatskiy, 27:46), 2:1 Filip Svjetličić (B. Zovko, Alić, 30:29), 3:1 Srdjan Subotić (59:06, SH, prazan gol)

Šutevi na gol: 37:27 (11:7, 11:8, 15:12)

Kaznene minute: Partizan 10, Zagreb 2

Golmani: Efremov 26/27 (96,30 %) – Bujanić 35/37 (94,59 %)

Međunarodna hokejaška liga (IHL) u sezoni 2026/27 broji devet klubova — po tri iz Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Klubovi u sezoni 2026/27:

Srbija: SKHL Crvena Zvezda · HK Vojvodina · HK Partizan

Slovenija: HK Triglav Kranj · HK Slavija Junior · HK Celje

Hrvatska: KHL Medveščak Admiral · KHL Mladost · KHL Zagreb