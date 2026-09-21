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Odbojkaška reprezentacija Srbije od 21 čas u Torinu igra protiv Slovenije utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Pobednik ove utakmice igraće u četvrtfinalu protiv Belgije, koja je sa 3:1 pobedila Češku.

1/7 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

I ovde dolazimo do kontroverzne odluke Evropske odbojkaške confederacije (CEV), koja je imenovala sudiju iz Belgije da deli pravdu. U pitanju je Koen Luts, koji će biti drugi sudija meča.

Prvi sudija je Hrvatica Ksenija Jurković.

Ostaje nejasno kako je CEV dozvolio ovakav sukob interesa, odnosno da Belgijanac sudi meč koji direktno odlučuje ko će na megdan njegovim sunarodnicima.

Nadamo se da će tim koji selektira George Krecu imati u hali "Palavela" fer suđenje, za razliku od odbojkašica Srbije koje su žestoko pokradene u polufinalu na nedavnom Evropskom prvenstvu protiv Turske u Istanbulu.