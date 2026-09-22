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Ekipa Meklaren potvrdila je danas da će ovog vikenda u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana predstaviti nova unapređenja i ocenila da će se za pobedu u Bakuu boriti sa Mercedesom, Ferarijem i Red Bulom.

Nakon što nije uspeo da ostvari pobedu u prvih 10 trka sezone, aktuelni šampion konstruktora popravio je formu.

Meklaren Formula 1 bolid u belim bojama Foto: www.mclaren.com

 Aktuelni šampion Lando Noris osvojio je tri pol-pozicije u poslednje četiri trke, a treću pobedu u tom periodu nije ostvario jer nije imao mnogo sreće kada je u prethodnoj trci u Madridu uvedeno virutelno vozilo bezbednosti.

U zvaničnoj najavi trke u Bakuu, koja će se ovog vikenda voziti u subotu umesto uobičajenog nedeljnog termina, Meklaren je potvrdio da stižu novi delovi.

"U okviru nastavka razvoja tokom sezone 2026, u Baku ćemo doneti paket unapređenja čiji je cilj poboljšanje aerodinamičkih performansi MCL40. ;Pored toga, H krilo, koje je debitovalo u Monci, vraća se na stazu na kojoj smanjenje otpora vazduha može da bude veoma značajno", navodi se u saopštenju, preneo je Skaj.

"Kao i u prethodnim trkama ove sezone, svi novi delovi biće testirani tokom treninga, nakon čega će tim doneti konačne odluke o podešavanjima MCL40 za kvalifikacije i trku", saopštio je Meklaren.

Glavni tehnički direktor i konstruktor Meklarena Rob Maršal rekao je da ekipa želi da nastavi sa razvojem bolida uprkos tome što su joj šanse za titulu veoma male. ; Staza u Bakuu ima najduži pravac u kalendaru Formule 1, ali i nekoliko sporih krivina.

"Baku će biti još jedan dragocen test za MCL40 i to na stazi sa potpuno drugačijim karakteristikama. ;Upravljanje energijom i njeno korišćenje biće posebno važni, kao i upravljanje pneumaticima i kočnicama, s obzirom na to da će bolidi posle dugog pravca u prvu krivinu stići sa relativno hladnim pneumaticima i kočnicama", istakao je Maršal.

On je rekao da na uskoj uličnoj stazi gotovo da nema prostora za grešku.

"Mala greška može da dovede do ozbiljnih popravki, gubitka vremena na stazi i preusmeravanja resursa sa razvoja performansi, zbog čega će samopouzdanje, preciznost i disciplinovan pristup biti od ključnog značaja tokom celog vikenda. ;Očekujemo da bilo koja od četiri vodeće ekipe može da pobedi u Bakuu, dok se i ekipe iz drugog plana približavaju. Nadamo se da ćemo biti u borbi za vrh", naveo je Maršal.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu vozi se u subotu od 13 časova.

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Formula 1 u Dohi Izvor: Kurir