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Rukovodstvo Formule 1 je saopštilo je danas da će maksimalna dužina trka biti smanjena za 15 kilometara, sa 305 kilometara na 290, počevši od sezone 2027.

Trke Formule 1 trenutno su ograničene na najviše dva sata vožnje, ali će u slučaju prekida zbog kiše ili udesa biti uvedeno "fiksno vreme završetka", koje će zameniti sadašnje maksimalno trajanje od tri sata za završetak trke, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

To će omogućiti veću fleksibilnost kako bi se prekinute trke mogle završiti.

"Ove promene uvedene su kako bi se obezbedilo da gledaoci imaju što veće šanse da isprate celu trku ukoliko dođe do prekida", navodi se u saopštenju Međunarodne automobilske federacije (FIA).

Fiksno vreme završetka razlikovaće se od trke do trke, u zavisnosti od lokalnih uslova.

Na noćnim trkama biće više prostora za pomeranje završetka, kako bi trka mogla da traje duže nego tokom dnevnih trka, kada sunce zalazi relativno rano.

Smanjenje dužine trka uvedeno je zbog promene odnosa snage motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električne pogonske jedinice - sa ovogodišnjih 53:47, na 58:42 naredne godine, a zatim na 60:40 za 2028. godinu.

To znači da će bolidi trošiti više goriva, što je postalo razlog za zabrinutost nakon što se ispostavilo da neke ekipe žele da zadrže postojeću šasiju i u narednoj sezoni kako bi uštedele novac.

Pošto se rezervoar za gorivo nalazi u šasiji i njegova zapremina zbog toga ne bi mogla da bude promenjena, to bi značilo da neke ekipe možda ne bi mogle da završe trke sa postojećim rezervoarima.

Na sastanku Komisije Formule 1, tela zaduženog za donošenje pravila koje čine predstavnici ekipa, FIA i vlasnika komercijalnih prava Formule 1, dogovorena je još jedna promena - uvođenje "veće fleksibilnosti za produžavanje slobodnih treninga ukoliko dođe do prekida".

Prema sadašnjim pravilima, sat se ne zaustavlja tokom treninga kada je zbog incidenta istaknuta crvena zastava, za razliku od kvalifikacija i trka, tokom kojih se takmičenje prekida.