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Predstojeće subote 26. septembra Novi Pazar će biti centar boks scene u regionu, ali i šire, pošto će u gradu na Jošanici biti održan veliki Balkan Boxing 12!

Ipak, iako je prvobitno bilo planirano da spektakl bude održan pod otvorenim nebom, na Gradskom trgu, ljubitelji plemenite veštine, imaće priliku da događaj gledaju u dvorani "Pendik", a ulaz je besplatan!

1/8 Vidi galeriju Balkan Boxing 9 spektakl u Sarajevu Foto: Jovana Kala Božić

Razlog za premeštanje je vremenska prognoza, odnosno to što se prema najavama, u Novom Pazaru očekuje vrlo hladno veče, te bi temperatura mogla biti svega deset stepeni.

Početak priredbe zakazan je za 18.00, kada će početi prva, od ukupno sedam borbi koliko nas očekuje u Novom Pazaru.

U glavnoj borbi večeri, gledaćemo "Bosanski čelik" - Ahmeda Krnjića (8-1), koji će se boriti za WBC International Silver pojas protiv nemačkog borca Alija Kijdina (16-6)!

Sunaslovna borba večeri rezervisana je za jednog od najtalentovanijih srpskih boksera - Jovana Nikolića (8-0), koji će ukrstiti rukavice sa ukrajinskim bokserom - Nazarom Volovikom (5-0), a s obzirom na to da su obojica neporaženi, jedan savršeni skor više neće biti tako savršen.

Marko Marić (7-1) se vraća nakon prvog profesionalnog poraza, a u povratničkom meču čeka ga čovek sa više od 70 profesionalnih mečeva - Nikola Ivković (14-59-5).

U Novom Pazaru ćemo videti i Benjamina Poturka (4-0), koji želi da nastavi svoj neporaženi niz, a uz sve navedeno, čeka nas i još tri zanimljiva okršaja.

Džejlan Toskić (1-0) će se boriti protiv Miloša Mihajlovića (1-0), Dejan Dašić (1-0) će ući u ring protiv Vuka Vukajlovića (0-1), a Hamza Rašljanin će debitovati u profu vodama protiv Danila Jovića (0-1-1).

Za sve one koji neće biti u prilici da se nađu na tribinama dvorane "Pendik", direktan TV prenos obezbeđen je putem Arena Fight kanala, dok će sam event moći da gledaju i navijači u Ruskoj Federaciji, i to putem RuTube platforme.