Slušaj vest

Odbojkaši Srbije završili su učešće na Evropskom prvenstvu već u osmini finala, pošto je Slovenija u Torinu bila ubedljiva i slavila sa 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).

Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je ranije savladala Češku sa 3:1.

Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV

Poznati su i svi ostali četvrtfinalni parovi Evropskog prvenstva:

Slovenija – Belgija

Poljska – Nemačka

Italija – Finska

Francuska – Rumunija.

Ne propustiteFudbalPAUNOVIĆ OKUPIO ORLOVE: Srbija počela pripreme za mečeve u Ligi nacija
MMM_6547-scaled.jpg
EvroligaPARTIZAN JE SPREMAN ZA KENDRIKA NANA! Amerikanac stiže u Beograd?
Kendrik Nan
FudbalISPLIVAO SNIMAK HAPŠENJA POZNATOG FUDBALERA: Policija mu stavila lisice nasred autoputa! (VIDEO)
profimedia-1134885149.jpg
FudbalŽESTOK ODGOVOR MURINJU: Atletiko objavio poruku koja će odjeknuti u Madridu!
Žoze Murinjo

BONUS VIDEO:

00:34
Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium