Odbojkaši Srbije završili su takmičenje na EP, izgubivši od Slovenije. Saznajte sve parove četvrtfinala i rezultate osmine finala.
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SRBIJA JE ISPALA! Poznati svi parovi četvrtfinala EP!
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Odbojkaši Srbije završili su učešće na Evropskom prvenstvu već u osmini finala, pošto je Slovenija u Torinu bila ubedljiva i slavila sa 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).
Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je ranije savladala Češku sa 3:1.
Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV
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Poznati su i svi ostali četvrtfinalni parovi Evropskog prvenstva:
Slovenija – Belgija
Poljska – Nemačka
Italija – Finska
Francuska – Rumunija.
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