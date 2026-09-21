– I pored činjenice da sam propustio jedan takmičarski vikend uspeo sam da ostvarim zacrtani cilj, a to je da se na kraju sezone okitim titulom šampiona Mađarske u ski GP 1 klasi, gde je vladala jaka i žestoka konkurencija. Ovim vikendom završena je sezona takmičenja u Evropi, a ja sam podsećanj radi prošlog vikenda osvojio treće mesto u Alpe Adria šampionatu i sedmo mesto u kategoriji gp 2. u šampionatu Evrope aqvabajk H20. Imao sam planove da nastavim takmičenje u Americi. Gde prestoje još dve trke za IJSBA takmičenje gde se trenutno zauzimam sedmo mesto. Kako sada stvari stoje teško ću uspeti u tome, jer postoje prepreke koje mi moj matični Savez postavlja. Želim naglasiti da mi je takođe bespravno bilo uskraćeno od matičnog Saveza da učestvujem na poslednjoj trci u Francuskoj. No, sada je vreme za slavlje i pravljenje planova za narednu sezonu – jasan je Nemanja Jovanović.