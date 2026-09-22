Ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom
Ostali sportovi
SLOVENAC DODATNO PONIZIO SRBIJU: Izgovorio je samo pet reči posle sramotne igre odbojkaša
Slušaj vest
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije žestoko se izblamirala u meču osmine finala na Evropskom prvenstvu.
Srbija je u Torinu poražena od Slovenije sa 3:0, a da praktično nije pružila jači otpor.
Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV
Vidi galeriju
Nakon utakmice pred novinarima se pojavio slovenski odbojkaš Jan Kozamernik, koji je govorio o velikoj pobedi svoje reprezentacije, ali je jedna njegova rečenica posebno odjeknula.
Kozamernik je, govoreći o utakmici, rekao: "Iskreno, očekivali smo težu utakmicu."
Upravo ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom u meču koji je trajao svega 77 minuta.
3 · Reaguj
Komentariši