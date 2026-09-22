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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije žestoko se izblamirala u meču osmine finala na Evropskom prvenstvu.

Srbija je u Torinu poražena od Slovenije sa 3:0, a da praktično nije pružila jači otpor.

Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV

 Nakon utakmice pred novinarima se pojavio slovenski odbojkaš Jan Kozamernik, koji je govorio o velikoj pobedi svoje reprezentacije, ali je jedna njegova rečenica posebno odjeknula.

Kozamernik je, govoreći o utakmici, rekao: "Iskreno, očekivali smo težu utakmicu."

Upravo ta kratka rečenica najbolje je pokazala koliko je Slovenija lako izašla na kraj sa Srbijom u meču koji je trajao svega 77 minuta.

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