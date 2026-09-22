"To je nešto o čemu mora da odluči Savez. Jasno je da ćemo imati uspone i padove, jer sam birao neke igrače iz, da kažemo, starije generacije da pomognu novoj generaciji da napreduje. Oni su im prošle godine pružali podršku, kada smo takođe imali mnogo povreda. Ove godine smo počeli sa jednom grupom, a zatim su, korak po korak, pristizali i ostali. Takođe su Luburić i Ivović, kao i Jovović, fizički bili sve bolji i pomagali su na treninzima. Mnogo su pomagali i van terena, kako bi ovi momci imali priliku da napreduju. Što se tiče mog ostanka, to je isključivo odluka Saveza. Ali mislim da smo uradili ono što su od nas na početku tražili – da uvedemo nove momke. Potrebno je vreme da ih dovedemo na određeni nivo, ali mi smo to uradili. U ovom trenutku oni su na pravim mestima i u inostranstvu. Pronašli su dobre klubove i znam da će tamo gde odlaze – u Italiju, Nemačku, Rusiju - imati dobre protivnike i dobre uslove za napredak. To će pomoći i reprezentaciji da ponovo ima igrače na visokom nivou", rekao je George Krecu.