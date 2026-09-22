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Odbojkaška reprezentacija Srbije žestoko se obrukala na Evropskom prvenstvu!

Srpski odbojkaši, nekadašnji trostruci šampioni Evrope, okončali su učešće na ovogodišnje EP u osmini finala ubedljivim porazom od reprezentacije Slovenije.

Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu

Nekada divovi, sada...

Prvi put od 1995. godine Srbija nije uspela da dođe do četvrtfinala na odbojkaškom šampionatu Evrope. Prema projekciji, Orlovi će završiti Prvenstvo na 13. mestu. Očigledno je ta pozicija surova realnost muške srpske odbojke. Nekada smo imali divove u ovom sportu Vladimira i Nikolu Grbića, Ivana Miljkovića, Gorana Vujevića... Plejadu vrhunskih odbojkaša poput Marka Podraščanina, Srećka Lisinca, Dejana Brđovića, Vladimira Bateza, Andrije Gerića, Slobodana Boškana, Aleksandra Atanasijevića, Uroša i Nikole Kovačevića... Danas, surovo je to reći, imamo odbojkaše koji su suvi prosek evropske odbojke.

Ono što posebno boli u celoj odbojkaškoj priči je što se ovom padu ne nazire kraj. U mlađim selekcijama Srbija deceniju ipo beleži prilično slabe rezultate. Medalje na evropskim prvenstvima su misaone imenice, čak i u balkanskim okvirima Srbija je izgubila odavno primat. To je bolna realnost o kojoj treba da se priča i analizira sa stručne strane. Sa setom se starije generacije sećaju Aleksandra Boričića i svega što je logistički, a onda i na sportskom terenu uradio za srpsku odbojku.

1/8 Vidi galeriju Odbojkaška reprezentacija Srbije na EP 2026 Foto: Www.cev.lu

Ozbiljni problemi

Svako dobronameran upitaće se, zašto je to tako? Gde je problem? Odgovori su vrlo jednostavni. Negativna selekcija glavni je razlog, zašto se u muškoj odbojci beleže loši rezultati. Neki talentovani dečaci nisu uspeli da se probiju zarad određenih "maminih i tatinih sinova"... Odbojka je posle toga izgubila na masovnosti među najmlađima, samim tim, iz kvantiteta nije mogao da ispliva kvalitet.

Druga važna stvar jeste stručnost kadra koji radi sa mladima. I on je veoma upitan. Poslednjih godina, iz raznih razloga treneri koji su stručni i obrazovani nisu dobijali priliku da rade... Veliki klubovi poput Vojvodine i Crvene zvezde, koji su bili simboli uspeha srpske odbojke posebno u mlađim kategorijama, izgubili su primat u odnosu na neke nove centre. Očigledno je nešto u sistemu zaškripalo, a nerad i nestručnost vrlo brzo su isplivali na površinu.

Veterani - Marko Ivković i Nikola Jovović na EP 2026 Foto: Www.cev.lu

Liga "staraca"

Još jedna mnogo važna stvar za sunovrat srpske odbojke jeste nacionalni šampionat. Nekada je srpska liga bila rasadnik talenata, poznata po velikom broju mladih igrača. Poslednjih godina, odbojkaši koji igraju u našim klubovima sve su stariji i stariji, mladi odbojkaši u jednoj ekipi mogu se nabrojati na prste jedne ruke, ako ih uopšte ima. Dovode se stranci sumnjivog kvaliteta. Jure se rezultati po svaku cenu, a talenti ostaju bez minutaže i utakmica, a to se onda itekako odražava kada je reprezentacija u pitanju.

Prosek godina odbojkaške reprezentacije Srbije na ovom Evropskom prvenstvu je 31,4!!! Previše. Gledajući po linijama tima sve su to preiskusni igrači. Nijedan tinejdžer nije išao na EP, a najmlađi od svih reprezentativaca bio je Stefan Kokeza sa 22 godine. Primera radi, Nikola Grbić debitovao je za A reprezentaciju sa 17 godina, daleke 1991, a već sa 22 leta osvojio je prvu medalju na velikom takmičenju, bronzu na Evropskom prvenstvu u Atini 1995. godine. Sličan je primer i Ivana Miljkovića, koji je debi upisao sa 19 godina na Svetskom prvenstvu u Japanu 1998. na kojem se okitio srebrnim odličjem.

George Krecu, selektor srpskih odbojkaša Foto: OSSRB

Odgovornost selektora

Gledajući debakl srpskih odbojkaša na EP, mnogi će uperiti prst u selektora Georgea Krecua. Ali... Sigurno je da rumunski stručnjak snosi odgovornost, ali nije jedini i najveći krivac. Pitanje je, da li bi Nikola Grbić, Slobodan Kovač ili Igor Kolaković ostvarili bolji rezultat od Georgea Krecua, jer ruku na srce, srpska odbojkaška reprezentacija nema kvalitet za medalju. Prazne su priče o inatu i da bi on trebalo da bude glavna vodilja. Može to u jednoj, ili dve utakmice, ali na duže staze, nikako. Isti taj George Krecu je sa ovom istom reprezentacijom Slovenije pre dve godine bio treći u Evropi.

Činjenica je da će OS Srbije uskoro otvoriti Odbojkaški centar na Novom Beogradu. Nešto ultramoderno, svetski, projekat u koji je uložen ogromni novac i koji će sigurno služiti budućim generacijama. Ali... Pitanje je ko će trenirati u njemu, ukoliko se odbojka ne omasovi. A, odbojka može postati popularna među mladima jedino ako bude bilo velikih rezultata. I to je jedan zatvoreni krug koji ponovo mora da se obnovi. Džabe vrhunski uslovi, ako nema talentovane dece, pozitivne selekcije i stručnih kadrova.