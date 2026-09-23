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Isak Hadžar je prethodne tri trke propustio zbog povrede ručnog zgloba, a vest o povratku je saopštio njegov tim.

"Sa zadovoljstvom ponovo dočekujemo Isaka ovog vikenda. Nakon uspešnog oporavka od povrede ručnog zgloba, Isak se u četvrtak vraća u bolid na uličnoj stazi u Bakuu", piše u saopštenju Red Bula.

Hadžar je zbog povrede, koju je zadobio tokom kondicionog treninga u avgustu, propustio trke u Holandiji, Italiji i Španiji i trenutno se nalazi na osmom mestu u poretku vozača sa 71 bodom.

Povratak Hadžara u Formuli 1 podrazumeva i to da će se Lijam Loson, koji je tokom prethodne tri trke menjao francuskog vozača u Red Bulu, sad vratiti u ekipu Rejsing Bulsa (RB).

"Želimo iskreno da zahvalimo Lijamu na profesionalnosti, posvećenosti i predanom radu tokom protekle tri trke. Uskočivši u tim u izazovnim okolnostima, pružio je impresivne partije i dao dragocen doprinos ekipi. Želimo mu sve najbolje prilikom povratka u tim Rejsing Bulsa", dodaje se u saopštenju Red Bula.

Losona je u ekipi RB-a tokom prethodne tri trke menjao Juki Cunoda, koji će se sada vratiti u ulogu rezervnog vozača obe ekipe.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana na programu je u subotu.

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Bonus video:

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Maks Ferstapen udes u trci u Holandiji Izvor: F1 TV