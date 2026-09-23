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Srpski rukometni klubovi saznali su rivale u drugom kolu EHF Kupa, nakon žreba koji je održan u Beču.

Vojvodina iz Novog Sada izvukla je izraelski Makabi Rišon Lezijon. Novosađani će biti domaćini prvog susreta, koji je zakazan za 17. ili 18. oktobar, dok je revanš sedam dana kasnije, 24. ili 25. oktobra.

Dinamo iz Pančeva očekuje dvomeč sa slovenačkim Trimom iz Trebnja. Prvi susret igraće se u Sloveniji 17. ili 18. oktobra, dok će Pančevci revanš dočekati na svom terenu 24. ili 25. oktobra.

Rival Dubočice iz Leskovca biće letonski Tenaks Dobele. Leskovčani će prvi meč igrati na gostovanju u Letoniji 17. ili 18. oktobra, dok je revanš zakazan nedelju dana kasnije u Leskovcu.

Srpske ekipe tako već mogu da počnu pripreme za evropske okršaje, a sve tri očekuju dva meča koja će odlučiti ko nastavlja put u EHF Kupu.