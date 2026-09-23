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Evropska nedelja sporta, koja se ove godine održava pod sloganom #BeActive, predstavljena je u utorak u Novom Sadu, a ministar sporta Zoran Gajić poručio je da je cilj da sport bude dostupan svima i da fizička aktivnost postane deo svakodnevnog života što većeg broja građana.

Gajić je na konferenciji za medije u prostoru Stare čeličane istakao da Ministarstvo sporta i Olimpijski komitet Srbije godinama zajedno razvijaju tu inicijativu, sa ciljem da se sport približi svakom građaninu, a posebno deci i mladima.

On je naveo da ovogodišnja Evropska nedelja sporta izlazi iz sportskih dvorana i stadiona i dolazi do škola, lokalnih zajednica, javnih prostora i porodica, naglasivši da cilj nije da građani budu aktivni samo jedan dan, već da fizička aktivnost postane trajna navika.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je da se Evropska nedelja sporta ove godine obeležava 11. put u Evropi i deveti put u Srbiji, a da je posebno značajno što je njen početak obeležen upravo u Novom Sadu, koji nosi titulu Evropskog grada sporta 2026. godine.

Tomašević je naveo da je centralni period Evropske nedelje sporta od 23. do 30. septembra, ali da aktivnosti u Srbiji traju praktično tokom celog meseca. Kako je rekao, program obuhvata sportske izazove, školske i urbane sportske događaje, treninge, radionice, tribine, biciklističke trke i edukativne panele širom zemlje.

Članica Gradskog veća Novog Sada zadužena za sport i omladinu Tatjana Medved istakla je da sport i fizička aktivnost treba da budu deo života svakog čoveka, kao i da sport kod dece doprinosi zdravom odrastanju, razvoju samopouzdanja, discipline i istrajnosti.

Ona je dodala da titula "Novi Sad - Evropski grad sporta 2026" za grad predstavlja i obavezu da sport približi svim generacijama, podržava škole, klubove i sportske organizacije, kao i inkluziju osoba sa invaliditetom i stvaranje uslova da svako dete ima priliku da se bavi sportom.

U okviru programa, Gajić i Tomašević obišli su izložbu "Olimpizam bez granica - Srbija i Španija", a potom posetili SPENS.

Na SPENS-u im se pridružio i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, sa kojim su u Maloj sali obišli najmlađi 3x3 tim Novog Sada i uručili im sportsku opremu. Nakon toga obišli su i Osnovnu školu "Petefi Šandor", gde je učenicima takođe donirana sportska oprema.

Obilasku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ognjen Cvjetićanin, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, predsednik Košarkaškog kluba Vojvodina Željko Rebrača i selektorka ženske vaterpolo reprezentacije Srbije Slađana Drezgić.