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Sjajne vesti stižu iz Sofije.

Reprezentativka Srbije Milena Matović plasirala se u polufinale bokserskog Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u kategoriji do 70 kilograma, savladala Holanđanku Lunu Belo.

Velika pobeda donela je Srbiji prvu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Srpska bokserka Milena Matović Foto: SBS (D.Stjepanović)

Fantastična I hrabra Milena je tako stigla do drugog evropskog odličja u karijeri. Prvu medalju osvojila je pre dve godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Ali ovo nije kraj.

Matovićeva nastavlja borbu u Sofiji i u polufinalu će protiv predstavnice Engleske Šantele Rid pokušati da napravi još jedan veliki korak ka finalu i borbi za zlato.

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