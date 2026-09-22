Milena Matović donela prvu medalju Srbiji na Evropskom prvenstvu u Sofiji, a sada se sprema za borbu za zlato.
BOKS
SRBIJA IMA EVROPSKU MEDALJU! Sjajan rezultat Milene Matović, ali ide borba za zlato!
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Sjajne vesti stižu iz Sofije.
Reprezentativka Srbije Milena Matović plasirala se u polufinale bokserskog Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u kategoriji do 70 kilograma, savladala Holanđanku Lunu Belo.
Velika pobeda donela je Srbiji prvu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji.
Srpska bokserka Milena Matović Foto: SBS (D.Stjepanović)
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Fantastična I hrabra Milena je tako stigla do drugog evropskog odličja u karijeri. Prvu medalju osvojila je pre dve godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Ali ovo nije kraj.
Matovićeva nastavlja borbu u Sofiji i u polufinalu će protiv predstavnice Engleske Šantele Rid pokušati da napravi još jedan veliki korak ka finalu i borbi za zlato.
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