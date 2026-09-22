Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Italije i Finske.
EVROPSKO PRVENSTVO
TRIKOLORI FURIOZNI PROTIV RUMUNIJE: Odbojkaši Francuske u polufinalu Evropskog prvenstva
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Muška odbojkaška reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Sofiji pobedila Rumuniju 3:0 u setovima (25:16, 25:19, 25:19).
Francusku su predvodili Teo Fore sa 19 poena i Fransoa Uec sa 11 poena. Matis Eno dodao je devet, a Simon Manjan sedam poena.
U rumunskom timu najefikasniji sa 11 poena bio je Kristijan-Danijel Čitigoj, a po šest poena postigli su David Caranu Runkan i Adrijan Ačiobenicej.
Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Italije i Finske.
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