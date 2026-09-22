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Izabranici Nikole Grbića su u Sofiji opravdali ulogu favorita i sa maksimalnim rezultatom obezbedili prolaz u borbu za medalju koja će se igrati u Torinu.

NIKOLA GRBIĆ ELIMINISAO HRABRU SRBIJU: Odbojkaši namučili strašnu Poljsku, ali ipak položili oružje pred najboljim timom sveta! Foto: CEV

Nikola Grbić je Poljake na 10. uzastopnom velikom takmičenju odveo u polufinale.

Najefikasniji je bio Vilfredo Leon sa 17 poena. Bartlomej Boladž je dodao 11.

Kod Nemačke dvocifreni su bili Erik Rurs sa 12, odnosno Kristijan Brand sa 11 poena.

Poljska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Belgija - Slovenija.

Podsetimo Slovenija je u četvrtfinalu deklasirala Srbiju.

Poljska na ovom prvenstvu brani titulu prvaka Evrope osvojenu u Rimu 2023 godine.

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Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO