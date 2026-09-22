Odbojkaši Poljske savladali su Nemačku sa 3-0, po setovima (25:23, 25:17, 25:17), u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.
EVROPSKO PRVENSTVO
NIKOLA GRBIĆ GRABI KA ODBRANI EVROPSKOG ZLATA: Poljska "kaznena ekspedicija" razbila Nemačku!
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Izabranici Nikole Grbića su u Sofiji opravdali ulogu favorita i sa maksimalnim rezultatom obezbedili prolaz u borbu za medalju koja će se igrati u Torinu.
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Nikola Grbić je Poljake na 10. uzastopnom velikom takmičenju odveo u polufinale.
Najefikasniji je bio Vilfredo Leon sa 17 poena. Bartlomej Boladž je dodao 11.
Kod Nemačke dvocifreni su bili Erik Rurs sa 12, odnosno Kristijan Brand sa 11 poena.
Poljska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Belgija - Slovenija.
Poljska na ovom prvenstvu brani titulu prvaka Evrope osvojenu u Rimu 2023 godine.
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