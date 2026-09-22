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Pretposlednji takmičarski vikend Srpskog sportskog karting saveza koji je održan na stazi Autokomerc karting centra u Beogradu, mlađani Nikša Đuričković takmičar u mini rotaks klasi iskoristio je kao uvertiru za predstojeće takmičenje Centralnoevropske zone (CEZ) u Kečkemetu (Mađarska), ali i sva ostala koja ga očekuju do kraja sezone.

– Posle osvoje pol pozicije tokom kvalifikacija u prvu trku sam ušao lagano i osvojiuo drugo mesto, jednostavno ne nadajući se da se Dunja Vasić ubrzala, na čemu joj iskreno čestitam. Drugim rečima svaka čast konkurenciji, ali sam zato drugu trku odradio kako treba i završio na prvom mestu. Autokomerc je pored takmičarskog karaktera imao i funkciju da se što bolje pripremim za finalno takmičenje Centralnoevropske zone (CEZ) koje se održava poslednjeg vikenda septembra u Mađarskoj na stazi Kečkemet. To će biti još jedno takmičnje u nizu, a pride radimo na tome, da se dok traje sezona trka u regionu pojavimo na svakoj i pokažemo šta znamo – rekao je Nikša Đuričković.

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