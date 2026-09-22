Derbi prvog kola regionalne lige pripao Novobeograđanima
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STARTOVALA REGIONALNA PREMIJER LIGA: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Partizan
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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su danas kao domaćini Partizan 11:8 (1:3, 3:2, 3:2, 4:1) u prvom kolu regionalne Premijer lige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Kojić sa četiri gola, dok su Vasilije Martinović i Miloš Ćuk postigli po tri. U Partizanu su se po dva puta u strelce upisali Vuk Čonkić i Zoran Božović.
VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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U ostalim mečevima prvog kola Šabac je pobedio Valis 16:6, Vojvodina je bila bolja od Zemuna 13:11, Radnički je savladao Nais 23:7, dok je Jadran iz Herceg Novog pobedio Budućnost 13:9.
Poslednja utakmica prvog kola igra se u sredu, kada se sastaju Primorac i Budva.
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