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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su danas kao domaćini Partizan 11:8 (1:3, 3:2, 3:2, 4:1) u prvom kolu regionalne Premijer lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Kojić sa četiri gola, dok su Vasilije Martinović i Miloš Ćuk postigli po tri. U Partizanu su se po dva puta u strelce upisali Vuk Čonkić i Zoran Božović.

1/5 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U ostalim mečevima prvog kola Šabac je pobedio Valis 16:6, Vojvodina je bila bolja od Zemuna 13:11, Radnički je savladao Nais 23:7, dok je Jadran iz Herceg Novog pobedio Budućnost 13:9.