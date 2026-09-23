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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Partizan 11:8 (1:3, 3:2, 3:2, 4:1) u prvom kolu regionalne Premijer lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Kojić sa četiri gola, dok su Vasilije Martinović i Miloš Ćuk postigli po tri. U Partizanu su se po dva puta u strelce upisali Vuk Čonkić i Zoran Božović.

No, ovaj meč nije mogao da prođe bez incidenta.

U finišu utakmice došlo je do koškanja vaterpolista dva tima unutar bazena. U bazen su uskočili i rezervni igrači oba tima, dok su treneri i stručni štabovi uspaničeno pokušavali da stabilizuju situaciju.

Ljudi zaduženi za bezbednost morali su da intervenišu i razdvoje vaterpoliste.