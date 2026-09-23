LETELA 98.5 METARA, A ONDA - HOROR! Oborila neverovatan rekord, pa STRAVIČNO PALA! Usledila DRAMA!
Lju Ći letela čak 98,5 metara, ispisala istoriju na rumunskoj skakaonici, ali je slavlje trajalo samo nekoliko sekundi!
Neverovatne scene viđene su na skakaonici u rumunskom Rašnovu! Kineska ski-skakačica Lju Ći ostvarila je nestvaran let od 98,5 metara i postavila novi rekord ženske skakaonice, ali se njen istorijski pokušaj završio bolnim padom pri doskoku.
Tridesetogodišnja Kineskinja je u prvoj seriji poletela izuzetno daleko i sletela na 98,5 metara — čak 1,5 metara preko veličine skakaonice HS97. Time je postavila novi rekord objekta.
A onda šok!
Pri doskoku je izgubila kontrolu i pala, nakon čega nije mogla sama da napusti prostor za doskok. Medicinska ekipa odmah je pritekla u pomoć, a Lju Ći je prevezena u bolnicu u obližnjem Brašovu.
Prve informacije donele su olakšanje, ali ne i potpunu sigurnost. Rendgenski pregled nije pokazao prelome niti druge povrede kostiju. Ipak, najveća zabrinutost odnosi se na ligamente desnog kolena i okolna meka tkiva.
Nejc Frank, član stručnog štaba kineske reprezentacije, poručio je da će preciznija dijagnoza biti poznata nakon dodatnih pregleda u Kini. Za sada se ne može isključiti ni ozbiljnija povreda, dok je optimističniji scenario da je došlo samo do istegnuća ligamenata.
Tako je jedan od najimpresivnijih skokova takmičenja dobio potpuno neočekivan epilog: rekord od 98,5 metara ostao je upisan, ali je Lju Ći sa skakaonice otišla uz pomoć medicinskog osoblja.
Kineska reprezentativka, koja je u Svetskom kupu debitovala još 2012. godine, ove zime je prvi put nastupila i na Olimpijskim igrama, gde je u oba pojedinačna takmičenja zauzela 26. mesto.