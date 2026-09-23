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Lju Ći letela čak 98,5 metara, ispisala istoriju na rumunskoj skakaonici, ali je slavlje trajalo samo nekoliko sekundi!

Neverovatne scene viđene su na skakaonici u rumunskom Rašnovu! Kineska ski-skakačica Lju Ći ostvarila je nestvaran let od 98,5 metara i postavila novi rekord ženske skakaonice, ali se njen istorijski pokušaj završio bolnim padom pri doskoku.

Tridesetogodišnja Kineskinja je u prvoj seriji poletela izuzetno daleko i sletela na 98,5 metara — čak 1,5 metara preko veličine skakaonice HS97. Time je postavila novi rekord objekta.

A onda šok!

Pri doskoku je izgubila kontrolu i pala, nakon čega nije mogla sama da napusti prostor za doskok. Medicinska ekipa odmah je pritekla u pomoć, a Lju Ći je prevezena u bolnicu u obližnjem Brašovu.

Prve informacije donele su olakšanje, ali ne i potpunu sigurnost. Rendgenski pregled nije pokazao prelome niti druge povrede kostiju. Ipak, najveća zabrinutost odnosi se na ligamente desnog kolena i okolna meka tkiva.

1/4 Vidi galeriju Jeziv pad kineskinje Lju Ći Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nejc Frank, član stručnog štaba kineske reprezentacije, poručio je da će preciznija dijagnoza biti poznata nakon dodatnih pregleda u Kini. Za sada se ne može isključiti ni ozbiljnija povreda, dok je optimističniji scenario da je došlo samo do istegnuća ligamenata.

Tako je jedan od najimpresivnijih skokova takmičenja dobio potpuno neočekivan epilog: rekord od 98,5 metara ostao je upisan, ali je Lju Ći sa skakaonice otišla uz pomoć medicinskog osoblja.

Kineska reprezentativka, koja je u Svetskom kupu debitovala još 2012. godine, ove zime je prvi put nastupila i na Olimpijskim igrama, gde je u oba pojedinačna takmičenja zauzela 26. mesto.