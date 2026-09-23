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U Pendiku će ljubitelji boksa 26. septembra moći da vide sve ono najbolje što ovaj sport nudi u regionu.

Samo nekoliko dana pre velikog događaja, koji će se održati u dvorani "Pendik" i gde će ulaz biti potpuno besplatan, došlo je do manje promene u okviru "fight carda".

Nažalost, Jozef Kostur morao je da otkaže svoj nastup protiv Benjamina Poturka, pa je ubrzo pronađena zamena koja će izaći na crtu mladom i talentovanom bokseru, inače sinu legendarnog kikboksera, Dževada Poturka.

U pitanju je mladi hrvatski bokser, Goran Kozul, koji ima 20 godina, a koji je rodom iz mesta Metkovići. Do sada je tokom svoje karijere vrlo često izlazio u ring u okviru profi boksa, tačnije, ukupno 19 puta, a slavio je na osam borbi.

Na dve je viđen i nokaut, dok ga sa druge strane čeka Benjamin Poturak, koji do sada nije nijednom poražen od kako je debitovao u profesionalnom boksu.

Goran Kozul debitovao je još 2023. godine, a poslednju borbu odradio je protiv Boška Mišića u Sarajevu, kada je slavio odlukom sudija. Sa Benjaminom će se boriti u kruzer kategoriji.

Podsetimo, glavna borba na predstojećem Balkan Boxing 12 događaju u Novom Pazaru biće između Ahmeda Krnjića, popularnog "Bosanskog Čelika" i Alija Kijdina iz Nemačke. Njih dvojica će se u okviru teške kategorije boriti za WBC International Silver pojas.

Sve borbe sa Balkan Boxing 12 događaja u Novom Pazaru moći ćete da pratite u direktnom TV prenosu putem kanala TV Arena Fight.

Dobra vest stiže i za one u Ruskoj Federaciji, koji će moći da gledaju ovaj događaj na platformi RuTube.

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Bonus video:

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Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat