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Umor, česte bolesti, noćno znojenje i rane koje su sporo zarastale. Sara Čepmen (67) iz britanskog Kenta dugo je od lekara slušala da njene tegobe imaju samo jedno objašnjenje – menopauzu i godine. Međutim, njeno telo joj je slalo sasvim drugačije signale. Na kraju su lekari otkrili da boluje od leukemije i da bi joj bez lečenja možda preostalo još samo nekoliko godina života.

Sara je oduvek vodila veoma aktivan život. Igrala je hokej na travi, radila i redovno davala krv. Međutim, 2011. godine počela je da oseća neuobičajen umor, a ubrzo su se pojavile i infekcije grudnog koša, problemi sa kožom i sporo zarastanje rana. Posetila je nekoliko specijalista, ali su svi njene tegobe pripisivali starenju i menopauzi.

"Znala sam koliko sam aktivna i šta sve mogu. Duboko u sebi osećala sam da nešto nije u redu“, priseća se bivša audiološkinja britanskog NHS-a.

Potpuni šok

Godine 2013. rutinska analiza krvi pokazala je nepravilnosti. Sari je zatim dijagnostikovan mijelodisplastični sindrom, koji se kasnije razvio u leukemiju.

"Rekli su mi da će se u naredne tri do pet godina razviti leukemija", priča ona.

Uprkos tome nije odustala. Nastavila je da radi, da se bavi sportom, pa čak i da sudi hokejaške utakmice. Ipak, u glavi joj je stalno bilo jedno pitanje: kada će bolest pokazati svoje pravo lice?

Taj trenutak došao je u junu 2016. godine. Lekari su joj saopštili da boluje od akutne mijeloidne leukemije, agresivnog oblika raka krvi. Usledila je hemoterapija, a kasnije i transplantacija matičnih ćelija koje joj je donirao brat Kolin.

1/6 Vidi galeriju Sara Čepmen Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Danas je Sara u remisiji i ponovo je na hokejaškom terenu.

"Hokej je bio ogroman deo mog života. Neizmerno sam zahvalna što sam mogla da mu se vratim i što sam uprkos leukemiji uspela da postignem toliko toga", kaže ona.

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