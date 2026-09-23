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Vozač Red Bula Isak Hadžar produžio je danas ugovor sa tim timom do kraja sezone 2027.

"Veoma smo uzbuđeni što nastavljamo naše putovanje sa Isakom. Otkako nam se pridružio početkom godine, bio je sjajan kako na stazi, tako i van nje, posebno imajući u vidu da mu je ovo tek druga sezona u Formuli 1, zbog čega je odluka o produžetku njegovog ugovora bila laka", naveo je direktor Red Bula Loran Mekis, a preneo Skaj Sports (Sky Sports).

Hadžar je u Red Bul došao pred početak ove sezone, iz ekipe Rejsing Bulsa, a ovim produžetkom ugovora će ostati timski kolega četvrtorostrukom svetskom prvaku Maksu Ferštapen i u sledećoj sezoni.

"Od samog početka, Isak se potpuno posvetio timu, provodeći svaki minut u fabrici sa svojim inženjerima na razvoju bolida, uvek željan učenja i napredovanja", dodao je Mekis.

Hadžar se, nakon što je prethodne tri trke propustio zbog povrede ručnog zgloba, takmičenjima vraća u predstojećoj trci za Veliku nagradu Azerbejdžana.

Francuski vozač trenutno zauzima osmo mesto u poretku vozača sa 71 bodom.