Slušaj vest

Najtrofejnija srpska bokserka plasirala se u polufinale seniorskog Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u spektakularnom četvrtfinalu savladala Turkinju Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2.

Od samog žreba bilo je jasno da ovaj duel privlači posebnu pažnju, a ono što se očekivalo – dobili smo u ringu. Sara Ćirković i Čakiroglu priredile su meč dostojan završnice šampionata, a stručnjaci i treneri gotovo jednoglasno su ga ocenili kao „finale pre finala“.

U izuzetno neizvesnoj borbi odlučivale su nijanse, ali je srpska reprezentativka pokazala ogromnu mentalnu snagu, kvalitet i karakter kada je bilo najpotrebnije. Posle velike borbe, odluka sudija pripala je Sari – 3:2!

1/7 Vidi galeriju Sara Ćirković Foto: BSS

Obezbeđena medalja

To nije samo pobeda u jednom meču. To je pobeda protiv jedne od najkvalitetnijih bokserki na prvenstvu i potvrda da Ćirković s punim pravom pripada samom evropskom vrhu.

Sara je ovim trijumfom već obezbedila najmanje bronzanu medalju, ali se srpska šampionka tu neće zaustaviti.

Sledi polufinale i nova velika prepreka – Ruskinja Anastasija Kol.

Jedno je sigurno: posle onoga što je pokazala u četvrtfinalu, cela Srbija sa velikim očekivanjima čeka novi Sarin izlazak u ring. Do finala je ostao još samo jedan korak.

Bonus video: