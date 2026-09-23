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Ženska srpska odbojkaška reprezentacija okončala je Evropsko prvenstvo osvajanjem trećeg mesta.

Tokom poslednjeg dana turnira srpski selektor Zoran Terzić došao je u konflikt sa predsednikom OS Turske Mehmetom Ustundagom, koji je posle toga na primitivan i ogavan način uvredio jednog od najboljih i najtrofejnijih odbojkaških stručnjaka svih vremena.

Selektor srpskih odbojkašica Zoran Terzić Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uvredili se ne baš pametni ljudi

Govorio je Zoran Terzić o činjenicama, pominjao da nije u redu da se naturalizuju odbojkašice, a sve je to posebno uvredilo čelnike Saveza iz Turske i Italije.

- Uvredili su se ne baš pametni ljudi. Nisam rekao ništa posebno. Što se Italije tiče, rekao sam da nemaju primače kakve su imali ranije. Rinijeri, Pičinini, Del Kore i Kostagrande bile su veoma, veoma dobre igračice. Sada takvih nema. I nije tako samo u Italiji. Isto je kod sva četiri polufinalista Evropskog prvenstva – Srbije, Italije, Turske i Poljske. To što su se uvredili – njihov je problem - rekao je Zoran Terzić u izjavi za ruski portal Bo Sport.

1/7 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

Prozvao FIVB, a ne Tursku

Govorio je srpski selektor ponovo o Turskoj i reakcijama koje su stigle iz te zemlje sa najviše instance.

- Sa Turskom je situacija još gora. Moje zamerke nisu bile upućene njima, već Međunarodnoj odbojkaškoj federaciji, koja je ranije dozvoljavala da se reprezentacija napravi od stranih igračica. A u Turskoj su sve shvatili lično. Ono što je potom rekao predsednik Turske odbojkaške federacije – to je jednostavno katastrofa.

Prepoznao se, pa počeo da vređa - Mehmet Ustundag Foto: Screenshot

Turčin pobrkao lončiće

Da podsetimo, predsednik OS Turske Mehmet Ustundag bez imalo stida zapretio je Zoranu Terziću da više nikada neće naći posao u Turskoj. Pominjao je tada i Tijanu Bošković i Henu Kurtagić. Zašto, zna samo on, jer one nemaju veze sa onim što je Zoran Terzić pričao.

Srpski selektor Zoran Terzić je, kako prenosi Bo Sport, odgovorio da mu uopšte nije jasno zbog čega je u tu priču uvučena Hena Kurtagić, pošto je rođena u Novom Pazaru, u Srbiji, dok je za Tijanu Bošković podsetio da jeste rođena u Hercegovini, ali i da tamo živi veliki broj Srba. Potom je odlučio da stavi tačku na dalju polemiku.

- Mislim da više ne treba govoriti na tu temu - rekao je Terzić.