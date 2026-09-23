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Najveća svetska organizacija za borbe golim šakama, BKFC, stiže u Beograd, a veliki događaj zakazan je za 17. oktobar u Beogradskoj areni. Spektakl je već izazvao ogromnu pažnju, a dodatno ga je „zapalio“ jedan od najpoznatijih boraca na planeti - Konor Mekgregor.

Legendarni Irac oglasio se na svom Instagram profilu i podelio snimak kojim je najavljen veliki BKFC događaj u Srbiji. Uz video u kojem su predstavljeni borci koji će se pojaviti u ringu, Mekgregor je kratko poručio:

„U Srbiji će biti veoma zabavno.“

I zaista — spisak učesnika obećava žestoke obračune!

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Među imenima koja se pojavljuju u najavi nalazi se i Dilan Prašović, predstavljen kao jedan od vodećih BKFC boraca u teškoj kategoriji.

Pored njega, najavljeni su i Fokner, Dobrijević, Konovalov, Radović, Tuinov, Maja, Zlatičanin, Ruiz, Negucić, Kaličanin, Smakići, Koci i brojna druga poznata imena.

Beogradska arena će tako 17. oktobra biti poprište borbi bez rukavica, a sudeći po najavi, publiku očekuje noć puna adrenalina, nokauta i spektakla.

Mekgregor je najavio zabavu — sada ostaje da vidimo ko će poslednji ostati na nogama!