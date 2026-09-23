Odbojkaši Slovenije plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva.
EVROPSKO PRVENSTVO
SLOVENIJA U POLUFINALU EVROPSKOG PRVENSTVA: Nakon Srbije, razbili i Belgiju, sad ih čeka Nikola Grbić!
Slušaj vest
Slovenija je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Belgije rezultaom 3:1, po setovima (25:22, 25:22, 20:25, 25:13).
Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV
Vidi galeriju
Najefikasniji u reprezentaciji Slovenije bio je Rok Možič sa 18 poena. Nik Mujanovič je zabeležio 14 poena, a Klemen Čebulj 12.
U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 23 poena, dok je Bazil Dermo postigao 13.
Podsetimo Slovenija je prethodno u osmini finala ubedljivo savladala Srbiju i nanela joj pravi debakl.
Slovenija će se u polufinalu sastati sa Poljskom.
Poslednji četvrtfinalni duel na programu je večeras, sastaju se Italija i Finska od 21.05 časova.
Pobednik ovog duela sastaće sa Francuskom u polufinalu.
Polufinalni dueli na programu su u petak.
Reaguj
Komentariši