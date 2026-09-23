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Slovenija je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Belgije rezultaom 3:1, po setovima (25:22, 25:22, 20:25, 25:13).

Odbojka: Srbija - Slovenija, 21.9.2026 Foto: CEV

 Najefikasniji u reprezentaciji Slovenije bio je Rok Možič sa 18 poena. Nik Mujanovič je zabeležio 14 poena, a Klemen Čebulj 12.

U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 23 poena, dok je Bazil Dermo postigao 13.

Podsetimo Slovenija je prethodno u osmini finala ubedljivo savladala Srbiju i nanela joj pravi debakl.

Slovenija će se u polufinalu sastati sa Poljskom.

Poslednji četvrtfinalni duel na programu je večeras, sastaju se Italija i Finska od 21.05 časova.

   Pobednik ovog duela sastaće sa Francuskom u polufinalu.

Polufinalni dueli na programu su u petak.

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