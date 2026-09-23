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"Pozivam sve ljubitelje boksa da dođu i pogledaju nekoliko izvrsnih mečeva. Moj je glavni i mogu da obećam borbu visokog kvaliteta. Hvala organizatoru na pozivu i prilici da boksujem u Pazaru", rekao je Krnjić na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.

Borba Krnjića i Kijdina biće održana u subotu, u okviru 12. Balkan boksinga (Balkan boxinga). Organizator je predvideo sedam mečeva, a program u sportskoj dvorani Pendik počinje u 18 časova.

Krnjić, koji je ostvario uspešnu karijeru u kik-boksu, kao profesionalni bokser ima osam pobeda i poraz, dok je Kijdin na skoru 16/6.

"Potrebno nam je ovo što radi Balkan boksing da ne bismo bili 'topovsko meso'. Iz inostranstva te zovu samo kad njihovim borcima treba da napreduju. Mi moramo preko njih da tražimo svoj put, što je veoma zahtevno", ocenio je Krnjić.

"Balkan boksing pokušava da nam na domaćem terenu napravi priliku da boksujemo za neke titule što će nas približi evropskim i svetskim", dodao je on.

Debitant iz Novog Pazara Hamza Rašljanin boriće se u srednjoj kategoriji sa Danilom Jovićem iz Niša.

"Pozivan moje navijače da dođu u što većem broju. Trudio sam se da se dobro spremim za prvi profi meč u karijeri. Zelim da se pokažam, da bude pravi rat u ringu", naveo je Rašljanin.

Novopazarca Džejlana Toskića u supervelteru očekuje Kruševljanin Miloš Mihajlović.

"Videćete starog Toskića, pravog nokautera. Trudiću se da ostvarim pobedu. Pripreme su prošle u najboljem redu, sve je kako treba. Hvala Balkan boksingu na pozivu", kazao je Toskić.

Direktor Balkan boksinga Aleksandar Petković rekao je da ta organizacija želi da pokaže da Balkan ima talentovane boksere.

"Falio nam je teškaš, a sada u Krnjiću imamo kompletnog i spremnog borca. Želimo da osviji titulu kao član naše organizacije, ali i da ostalim talentima pružimo šansu. Biće ovde fenomenalnog boksa, ne samo ćevapa", konstatovao je Petković.

U preostale četiri borbe snage će odmeriti Jovan Nikolić i Nazar Volovjuk u srednjoj, Benjamin Poturak i Goran Kožul u kruzeru, Marko Marić i Nikola Ivković u supervelteru i Dejan Dašić i Vuk Vukajlović u poluteškoj kategoriji.

(Beta)