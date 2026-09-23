

U meč sa Kazahstanom smo usli kao realni favoriti, iako njihova federacija ulaze znacajna sredstva kako u reprezentaciju tako i u dogadjaje u Kazahstanu.

Posle nekih 2 sata igre, vec je bio nagovestaj pobede, samo je bilo pitanje rezultata. Prvi je prednost realizovao Predke,odmah za njim Indjic i ostale su da se igraju jos 2 pozicije bolje za nas. Partiju dobija Sarana, Velja Ilic ostaje da igra, ali ne uspeva da realizuje prednost i partiju završava remijem.