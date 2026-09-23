MOMCI UBEDLJIVI PROTIV KAZAHSTANA, DAME OPET NEREŠENO: Šahisti Srbije upisali još jedan trijumf na Olimpijadi!
Naša muška reprezentacija savladala je selekciju Kazahstana ubedljivom pobedom, rezultatom 3,5:0,5.
U meč sa Kazahstanom smo usli kao realni favoriti, iako njihova federacija ulaze znacajna sredstva kako u reprezentaciju tako i u dogadjaje u Kazahstanu.
Posle nekih 2 sata igre, vec je bio nagovestaj pobede, samo je bilo pitanje rezultata. Prvi je prednost realizovao Predke,odmah za njim Indjic i ostale su da se igraju jos 2 pozicije bolje za nas. Partiju dobija Sarana, Velja Ilic ostaje da igra, ali ne uspeva da realizuje prednost i partiju završava remijem.
Današnji meč protiv šahistkinja Kube počeo je odlično. Teodora Injac je brzo ostvarila osetnu prednost i glatko savladala svoju protivnicu za vođstvo Srbije. Bolju poziciju ubrzo je izgradila i Sofija Pogorelskih, koja je prevela igru u dobijenu završnicu i donela našem timu drugi poen.
Međutim, na preostale dve table situacija se zakomplikovala. Jovana Srdanović je žrtvovala figuru i imala veoma izglednu poziciju, ali je u cajtnotu prednost prešla u ruke njene protivnice. Na četvrtoj tabli, Alina Bivol je već u središnjici ostala bez pešaka – i pored lavovske borbe do samog kraja, pozicija se nije mogla spasiti.
Sve četiri partije završene su odlučenim rezultatom, pa je konačan ishod ovog meča podela bodova – 2:2.