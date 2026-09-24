Slušaj vest

Finska je napravila ono što gotovo niko nije mogao da zamisli - izbacila je domaćina i aktuelnog svetskog šampiona Italiju u četvrtfinalu Evropskog prvenstva i prvi put posle skoro dve decenije stigla do završnice kontinentalnog šampionata.

U prepunoj dvorani u Torinu, pred više od 8.000 gledalaca, dogodilo se nešto što će finska odbojka dugo pamtiti. Skandinavci su posle 135 minuta igre savladali Italiju 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) i izborili plasman u polufinale – tek drugi u istoriji svoje zemlje.

A ono što ovu senzaciju čini još većom jeste činjenica da je malo ko pre početka turnira mogao da zamisli Finsku među četiri najbolje reprezentacije Evrope.

Pre samo nekoliko dana niko nije pričao o njima

Finci su u grupnoj fazi igrali u Helsinkiju, gde su pobedili i Srbiju i Belgiju, a u grupi C završili su iza Belgije. U osmini finala čekala ih je Grčka i već tada su pokazali da nisu došli u Torino samo da popune broj.

Posle velike drame savladali su Grke 3:2, a taj meč trajao je čak 146 minuta. Time su prvi put od 2013. godine stigli do četvrtfinala Evropskog prvenstva.

Tada su dobili nagradu koju gotovo niko nije želeo – domaćina Italiju, aktuelnog svetskog šampiona, pred njegovim navijačima.

I tada je počela bajka.

Italija povela, a onda se dogodio – šok!

Domaćin je dobio prvi set 25:21 i činilo se da će utakmica krenuti očekivanim tokom. Italija je imala podršku više od 8.000 navijača, a na tribinama su bili i poznati gosti poput Antonija Kontea, Đorđa Kjelinija i Andree Kambijaza.

Međutim, Finska se nije uplašila.

U drugom setu Finci su ostali hladni u dramatičnoj završnici i posle nekoliko promena vođstva osvojili su ga 28:26.

A onda – potpuni šok.

Finska je u trećem setu povela 10:3 i potpuno preuzela kontrolu. Italijani nisu imali odgovor, dok su Skandinavci igrali kao da se ne nalaze u gostima pred gotovo punom dvoranom domaćih navijača.

Set je završen 25:16.

Finska je vodila 2:1 protiv aktuelnog svetskog šampiona.

Italija se vratila, ali Finci nisu pukli

Domaćin je uspeo da se vrati u četvrtom setu. Italija je slavila 25:20 i izborila taj-brejk.

Tu je usledila prava drama.

Italija je imala prednost 5:2, pa 8:5, a kasnije i 11:8. Delovalo je da će domaćin ipak pronaći put do polufinala.

Ali Finska se nije predala.

Jedan po jedan poen, Skandinavci su se vraćali.

Na 11:10 za Italiju stigao je blok nad Danijeleom Lavijom, zatim je Luka Martila asom doneo izjednačenje, a potom je Finska blokom stigla do 13:12.

Italija je izjednačila, ali je poslednja dva poena pripala gostima.

Na 14:13 Finska je dobila meč loptu, a onda je usledila završnica koja je utišala celu dvoranu.

Juri Romano je poslao loptu u aut.

15:13 za Finsku. Kraj. Senzacija je postala stvarnost.

1/6 Vidi galeriju Italija - Finaska, četvrtfinale Evropskog prvenstva Foto: Tonello Abozzi / Zuma Press / Profimedia

Jokela – čovek koji je srušio Italiju

Ako je Finska imala heroja, onda je to bio Jonas Jokela.

Finski korektor završio je meč sa čak 28 poena, uz neverovatnih 68 odsto uspešnosti u napadu. Luka Martila dodao je 22 poena i tri asa, a upravo je njegov servis pravio ogromne probleme italijanskom prijemu.

Za Italiju je Juri Romano osvojio 20 poena, Đovani Sanguineti 14, a Matija Botolo 13.

Statistika je pokazala koliko je utakmica bila izjednačena u mnogim segmentima: obe ekipe su imale po šest asova, Italija je imala deset blokova prema devet finskih, dok je ključna razlika bila u prijemu – Finska je imala 51 odsto pozitivnog prijema, a Italija samo 35 odsto.

Italijani u šoku: "Moramo da priznamo nivo Finske"

Koliko je poraz pogodio domaćina najbolje govori reakcija selektora Ferdinanda De Đorđija.

"Ovo je veoma teška noć. Imali smo ispred sebe veoma teškog protivnika. Igrali su veoma kvalitetno i imali veoma efikasan servis", rekao je De Đorđi, uz priznanje da Italija nije iskoristila svoje prilike.

Još direktniji bio je kapiten Simone Đaneli.

"Jednostavno nismo uspeli da odigramo utakmicu na potrebnom nivou. Napravili smo previše tehničkih grešaka. Ostalo su priče. Treba odati priznanje Finskoj", rekao je Đaneli.

Italijanski mediji nisu štedeli domaću selekciju. "La Repubblica" je eliminaciju opisala kao neuspeh Italije na domaćem Evropskom prvenstvu, dok je "Corriere della Sera" pisao da se nad Torinom spustio mrak nakon poraza od Finske.

Sa druge strane, finski "Yle" je pobedu opisao kao jednu od najvećih senzacija u istoriji finskog sporta, uz podsećanje da je legendarni Jouni Parkali pre utakmice smatrao da bi već osvajanje jednog seta protiv Italije predstavljalo iznenađenje.

A sada – Francuska!

I tu se bajka ne završava.

Finska je izborila plasman u polufinale Evropskog prvenstva, gde je čeka Francuska, aktuelni olimpijski šampion. Drugi polufinalni par čine Poljska i Slovenija.

Finci sada više nemaju šta da izgube.

Već su izbacili Grčku.

Zatim su pred više od 8.000 Italijana srušili domaćina i aktuelnog svetskog šampiona.

Sada ih čeka olimpijski šampion.

Od reprezentacije od koje se očekivalo da se bori za četvrtfinale, Finska je za samo nekoliko dana postala jedan od glavnih junaka Evropskog prvenstva.