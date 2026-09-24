Slušaj vest

Neverovatna vest dolazi iz Italije, a tiče se Sare Marije Rizee, devojke koja se takmiči za reprezentaciju te zemlje u sinhronom plivanju.

Naime, plavokosa Sara Marija Rizea nedavno je pobedila na nacionalnom takmičenju lepote i postala Mis Italije za 2026. godinu.

Sara Marija Rizea kao nova Mis Italije za 2026. Foto: Maurizio D Avanzo/IPA / Sipa Press / Profimedia

Poreklom iz Rumunije

Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči, jeste da je Sara Marija Rizea sedam dana pre finala za mis, nastupila na jednom međunarodnom takmičenju.

Sara Marija Rizea je pre nekoliko dana postala jedna od najvećih iznenađenja italijanske sportske i šou-biz scène. Ova lepa plavokosa devojka rođena je 8. novembra 2007. u Monkalijeriju kraj Torina.

Poreklom je iz Rumunije, njen otac Marijan je stolar, a majka Alina radi u policiji u Savoni. Ima mlađu sestru Karinu (15). U Monkalijeriju je živela do 11. godine, kada se porodica preselila u Vado Ligur kod Savone. Visoka je 174 cm, a ove godine se upisala na univerzitet da studira psihologiju. Obožava fudbal, Juventus je klub po njenom izboru, a Paolo Dibala omiljeni fudbaler.

1/9 Vidi galeriju Sara Marija Rizea Foto: Printskrin/Instagram

Kao dete zavolela sinhrono plivanje



Plivačku karijeru Sara Marija Rizea počela je sa osam godina u klubu Akvatika Torino. Posle preseljenja porodice, karijeru je nastavila u klubu Rari Nantes Savona, a danas je članica "Fiamme Oro" — sportske grupe italijanske policije, gde joj je plivanje postalo i posao.



U seniorsku reprezentaciju Italije Sara Marija Rizea pozvana je 2021, još dok je bila u osnovnoj školi, kada je imala 13 godina. Otada je stalna članica nacionalnog tima. U paru sa Filipom Pelatijem u tehničkom mešovitom duetu osvojila je srebro na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2024. i bronzu na juniorskom Svetskom šampionatu u Limi iste godine. Na Svetskom kupu ima jedno srebro i tri bronze.

Osvojila više od 100 medalja

Ukupno je lepa Sara Marija Rizea osvojila gotovo 100 medalja na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Treniraju je poznati italijanski treneri u sinhronom plivanju Federika Sala i Karolina Kamardela. Njena najveća ambicija je plasman na Olimpijske igre. Nakon poslednjih dešavanja, teško je naći bolju "pi-ar" priču za Los Anđeles 2028. od činjenice da je postala Mis Italije.



Sara Marija Rizea je 21. septembra 2026, na finalu u dvorcu Santa Severa kraj Rima, krunisana za Mis Italije 2026 — u 80. izdanju ovog najstarijeg takmičenja lepote u Italiji. Krunu joj je uručila domaćica manifestacije Patricija Miriljani.

Sara Marija Rizea kao Mis Italije za 2026. Foto: Maurizio D Avanzo/IPA / Sipa Press / Profimedia

Preko sporta do titule



Nije ovo prva titula u lepoti za Saru Mariju Rizeu, jer je ona do krune došla tako što je ranije postala "Miss Eleganza Ligurija" i "Miss Ligurije", u avgustu 2026. U finalnom izboru pobedila je još 16 finalista u dobi od 18 do 25 godina. Druga je bila Mis Lacija Mikela Meli. Sara Marija Rizea na prestolu italijanske lepote nasledila je Katiju Bukiko.

Zanimljivo, takmičarke za Mis Italije su ove godine prolazile pravu "akademiju" od pet dana sa pet trenera — držanje, gluma, ličnost, sport i fotografija, a Sara je izdvojila sport.

Sara Marija Rizea na Evropskom prvenstvu u Beogradu Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Ništa bez porodice



Posle pobede Sara je izjavila:

- Doživela sam snažne emocije... Pobedu posvećujem svojoj porodici koja me je podržavala od prvog dana i svojim koleginicama iz reprezentacije. I dalje nameravam da se bavim sinhronim plivanjem, a učestvovanje na izboru za Mis Italije bio je moj san, još otkada sam bila dete.