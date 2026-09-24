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Bio je olimpijac, velika zvezda profesionalnog skijanja, miljenik publike i čovek koji je u glamuroznom Aspenu živeo životom o kojem su mnogi mogli samo da sanjaju.

Vladimir "Spajder" Sabič imao je uspešnu sportsku karijeru, novac, slavu i vezu sa poznatom glumicom i pevačicom Klodin Lonže, ali je njegov život iznenada prekinut 21. marta 1976. godine. Imao je samo 31 godinu.

Njegova smrt potresla je svet sporta, ali i mnogo širu javnost. Sabič je stradao u svom domu u Aspenu, a za njegovu smrt kasnije je osuđena Lonže, žena sa kojom je tada bio u vezi. Ipak, presuda nije stavila tačku na slučaj. Naprotiv, tragedija je godinama ostala predmet rasprava, medijskih tekstova i različitih tumačenja.

U središtu svega našla se ljubavna veza, pitanje šta se zaista događalo iza zatvorenih vrata njihovog doma, sporna istraga, dokazi koji nisu mogli da budu korišćeni na suđenju, nestanak poverljivih dokumenata, ali i presuda koju deo javnosti nikada nije prihvatio kao dovoljno strogu. Mediji su pratili svaki detalj, a suđenje je privuklo novinare iz čitavog sveta.

Od malog skijališta do olimpijske scene

Vladimir Peter Sabič mlađi rođen je 10. januara 1945. godine u Kaliforniji, u porodici poreklom od hrvatskih doseljenika. Nadimak „Spajder“ dobio je još kao beba, zbog dugih ruku i nogu, a skijanje je počeo da uči u planinama Sijera Nevade. Zajedno sa bratom Stivom razvijao je talenat na lokalnim stazama, da bi kasnije dobio stipendiju za Univerzitet Kolorado, gde je studirao aeronautičko inženjerstvo i trenirao pod vođstvom Boba Bitija.

Sabič je 1967. stigao do Svetskog kupa, a već naredne godine predstavljao je Sjedinjene Američke Države na Zimskim olimpijskim igrama u Grenoblu. Tamo je zauzeo peto mesto u slalomu, što je u tom trenutku bio jedan od najboljih rezultata američkog alpskog skijanja.

Ipak, Sabič nije želeo da se njegova karijera završi na olimpijskoj stazi. Prešao je u profesionalce i vrlo brzo postao jedno od najprepoznatljivijih lica profesionalnog skijanja, u vremenu kada se ovaj sport tek borio za svoje mesto u velikom svetu profesionalnog sporta.

Zvezda koja je zarađivala veliki novac

Sabič je na profesionalnoj turneji osvojio titule prvaka 1971. i 1972. godine, a njegov uspeh nije se ogledao samo u rezultatima. Bio je harizmatičan, atraktivan za publiku i televiziju, pa je postao jedno od prvih velikih lica profesionalnog skijanja.

Takav status donosio mu je i ozbiljan novac. Prema tadašnjem pisanju "TIME-a", od nagrada i sponzorskih ugovora zarađivao je desetine hiljada dolara godišnje, što je za profesionalnog skijaša tog vremena predstavljalo ogromnu sumu.

Njegova karijera, međutim, nije prošla bez ozbiljnih problema. U teškom padu 1973. godine povredio je kičmu, ali je uprkos tome nastavio da se takmiči. Planirao je nove poslovne i sportske poduhvate i delovalo je da se pred njim nalazi još mnogo godina života i karijere.

Niko tada nije mogao da pretpostavi da će svega nekoliko godina nakon najvećih sportskih uspeha njegovo ime biti povezivano sa jednom od najpoznatijih tragedija u istoriji Aspena.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Spajder Sabič Foto: Screenshot

Ljubav sa slavnom glumicom

Dok je njegova sportska karijera napredovala, privatni život postajao je sve zanimljiviji javnosti. Godine 1972. upoznao je Klodin Lonže, francusku pevačicu i glumicu koja je prethodno bila udata za poznatog američkog pevača Endija Vilijamsa.

1/5 Vidi galeriju Francuska glumica Klodin Lonže Foto: Shiiko Alexander / Alamy / Profimedia, United Archives/Impress / United Archives / Profimedia, Popimages / Alamy / Profimedia

Lonže i Vilijams imali su troje dece, a nakon razvoda ona je započela vezu sa Sabičem. Njih dvoje ubrzo su postali jedan od najpoznatijih parova Aspena i živeli su zajedno u luksuznoj kući u Starvudu, nedaleko od ovog čuvenog skijališta.

Njihov život izgledao je kao priča iz sveta slavnih: poznata glumica, uspešni sportista, luksuz, novac i Aspen kao mesto u kojem su se okupljale najveće zvezde tog vremena.

Međutim, kako se približavala 1976. godina, počele su da se pojavljuju priče da njihova veza više nije bila toliko idilična. Savremeni mediji pisali su o ljubomori i navodnim problemima među njima, dok je tužilaštvo tokom kasnijeg procesa pokušavalo da prikaže njihov odnos kao ozbiljno narušen. Lonže je, sa druge strane, insistirala na tome da su se voleli i da između njih nije postojao motiv za namernu tragediju.

Upravo će pitanje njihovog odnosa postati jedan od ključnih elemenata celog slučaja.

Kobno popodne u Aspenu

U nedelju, 21. marta 1976. godine, Sabič se vratio kući nakon vremena provedenog na skijanju. Nekoliko sati kasnije, u njegovom domu dogodila se tragedija koja će promeniti živote svih uključenih i od jednog sportiste napraviti centralnu figuru velike američke krivične priče.

Policija i hitna pomoć pronašli su Sabiča teško povređenog u kući, dok je Lonže prijavila da je došlo do nesreće. Sabič je prebačen u bolnicu, ali je preminuo na putu. Imao je samo 31 godinu.

Od tog trenutka više ništa nije bilo isto. Aspen, koji je do tada bio poznat po skijanju, bogatim gostima i holivudskim zvezdama, preko noći je postao mesto jedne od najvećih američkih medijskih priča tog vremena.

Dve potpuno različite verzije događaja

Lonže je od samog početka tvrdila da Sabičeva smrt nije bila namerna i da je reč o nesrećnom slučaju. Tužilaštvo, međutim, nije prihvatilo njeno objašnjenje i pokrenulo je krivični postupak.

Tokom istrage otvorena su pitanja o okolnostima događaja, kao i o tome šta se zapravo dešavalo između Sabiča i Lonže u periodu koji je prethodio tragediji. Tužilaštvo je pokušavalo da pokaže da njihov odnos nije bio skladan i da su postojale ozbiljne tenzije, dok je odbrana insistirala na tome da su se i dalje voleli i da nije postojao motiv za nameran napad.

Jedan od svedoka čak je tvrdio da mu je Sabič ranije govorio kako očekuje da će Lonže uskoro napustiti kuću. Ipak, takve tvrdnje predstavljale su deo dokaznog postupka i medijskih interpretacija, a ne konačno utvrđenu činjenicu o motivu.

Istraga puna problema

Slučaj je dodatno zakomplikovan načinom na koji je istraga vođena. Kolorado Vrhovni sud razmatrao je pitanja vezana za pribavljanje pojedinih dokaza i zaključio da određeni materijali nisu pribavljeni u skladu sa pravilima, zbog čega tužilaštvo nije moglo da ih koristi na način na koji je želelo.

Među spornim materijalima bio je i lični dnevnik Klodin Lonže.

Dnevnik je postao jedan od najintrigantnijih elemenata slučaja jer su istražitelji želeli da ga koriste kako bi rasvetlili odnos između nje i Sabiča. Međutim, sud je zaključio da je način na koji je pribavljen bio problematičan, što je dodatno oslabilo poziciju tužilaštva.

Za javnost je to otvorilo još jedno pitanje: šta bi se dogodilo da su svi prikupljeni materijali mogli da budu izvedeni pred porotu?

Nestanak dokumenata dodatno podgrejao misteriju

Kao da već nije bilo dovoljno obrta, tokom 1977. godine dogodio se novi skandal.

Dok je porodica Sabič vodila građanski postupak protiv Lonže, iz kuće tadašnjeg tužioca Frenka Takera ukradeni su poverljivi dokumenti povezani sa slučajem. Među njima su bili i materijali koji su se odnosili na Lonžein dnevnik. Krađa je prijavljena u trenutku kada su Sabičevi roditelji pokušavali da dođu do dokumenata važnih za svoju građansku tužbu.

Nestanak dokumenata dodatno je podgrejao interesovanje javnosti za slučaj koji je već bio pun neodgovorenih pitanja.

Suđenje koje je pratila cela Amerika

Kada je proces počeo, Aspen je bio preplavljen novinarima. TIME je tada pisao da su u sudnici bili novinari iz različitih delova sveta, dok je među posmatračima bio i glumac Džek Nikolson.

Bila je to priča kakvu mediji obožavaju: velika sportska zvezda, poznata glumica, ljubavna drama, luksuzni Aspen, smrt, suđenje i pitanje šta se zapravo dogodilo u kući slavnog para.

Lonže je na suđenju ponovila svoju verziju događaja, dok je tužilaštvo pokušavalo da ukaže na ono što je smatralo nelogičnostima u njenom iskazu. Posle nekoliko sati većanja, porota je donela odluku.

Presuda koja je izazvala buru

Lonže nije proglašena krivom za najtežu optužbu sa kojom se suočavala. Umesto toga, porota ju je proglasila krivom za nehatno ubistvo.

Dobila je dve godine uslovne kazne i 30 dana zatvora. Sudija joj je omogućio da sama odredi kada će odslužiti zatvorsku kaznu, uzimajući u obzir činjenicu da je imala decu. Na kraju je najveći deo kazne odslužila vikendom.

Presuda je izazvala burne reakcije. Sudija je rekao da je dobio veliki broj pisama ljudi koji su smatrali da je Lonže trebalo strože kazniti, dok je u samom Aspenu postojalo snažno nezadovoljstvo načinom na koji je slučaj završen.

A onda novi obrt

Ni presuda nije bila kraj priče.

Posle procesa, Lonže je otišla na odmor sa svojim advokatom Ronom Ostinom, koji je tada bio oženjen. Njihov odnos kasnije je prerastao u brak, što je izazvalo nove reakcije javnosti i postalo još jedan od tabloidnih elemenata slučaja.

Za mnoge koji su pratili slučaj, taj razvoj događaja samo je dodatno produbio fascinaciju pričom koja je već imala gotovo sve elemente holivudskog trilera.

Porodica Sabič nije odustala

Sabičevi roditelji nisu želeli da se sve završi krivičnom presudom. Pokrenuli su građansku tužbu protiv Lonže i tražili 1,3 miliona dolara.

Postupak je na kraju završen vansudskom nagodbom. Jedan od ključnih uslova bio je da Lonže više javno ne govori niti piše o Sabiču i njegovoj smrti.

Time je slučaj dobio neobičan epilog: žena koja je bila u središtu jedne od najvećih američkih medijskih priča morala je da ćuti o događaju koji je decenijama privlačio pažnju javnosti.

Čovek koji je prerano otišao

Vladimir „Spajder“ Sabič danas se pamti kao jedan od pionira profesionalnog skijanja i čovek koji je pomogao da ovaj sport dobije novu dimenziju. Bio je olimpijac, profesionalni prvak i jedno od prvih velikih lica moderne profesionalne skijaške scene. Američka Skijaška kuća slavnih ističe njegov uticaj na razvoj profesionalne turneje i popularizaciju sporta.

Ipak, kada se njegovo ime danas pomene, gotovo je nemoguće odvojiti sportistu od tragedije u Aspenu.

Zvanično, Klodin Lonže je osuđena za nehatno ubistvo. Ona je od početka tvrdila da je Sabičeva smrt bila nesrećan slučaj, dok je tužilaštvo imalo drugačije viđenje pojedinih okolnosti. Proceduralni problemi tokom istrage dodatno su zakomplikovali mogućnost da se svi elementi slučaja izvedu pred porotu.

Zbog svega toga, oko tragedije su ostala pitanja koja su nastavila da žive u medijima i decenijama nakon presude.